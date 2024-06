Pivnická rokle zůstane uzavřená minimálně do konce července. Padají tam stromy i kamení

Silné deště a prudké střídání teplot během ledna způsobilo, že se svahy v rokli daly do pohybu. Navíc popraskaly pískovcové bloky a některé kusy se sesunuly dolů.

Místo tehdy dobrovolní hasiči ohraničili páskou a obec Zderaz zveřejnila upozornění, že by lidé neměli do rokle vstupovat. To pak ještě potvrdil zákazem Městský úřad v Chrudimi.

Pozor, padají stromy

Nedají se totiž vyloučit další sesuvy nebo pády kamení. Oficiální zákaz vstupu se ale vztahuje na les. Některé stromy už spadly, další jsou poškozené od balvanů, některé jsou podmáčené a nestabilní.

Po pár stech metrech od vstupu do rokle se kaňon začíná zužovat | Foto: Tereza Brázdová | Zdroj: Český rozhlas

Největší riziko je tak právě zranění nějakým vyvráceným nebo polámaným stromem na dně rokle nebo na svazích kolem ní.

Vyhláška stanovila zákaz vstupů do lesů kolem rokle do konce července. Jenže nakonec to může trvat ještě déle. Odstranění kmenů z přírodní památky není jednoduchá věc a v samotném zdůvodnění zákazu je naznačená možnost, že se to do konce července nepodaří. Úředníci pak můžou platnost omezení prodloužit, a to až o další tři měsíce.