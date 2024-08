Mikrobi v kůře pomáhají odstraňovat metan z atmosféry, zjistila nedávná studie

Metan je skleníkový plyn 28krát silnější než oxid uhličitý. Je produktem zemědělství a spalování fosilních paliv. Podle průzkumů je zodpovědný za 30 procent globálního oteplování.

Jeho emise v současnosti rostou nejrychleji od 80. let 20. století. V atmosféře však oproti oxidu uhličitému zůstává kratší dobu. Zjistili to vědci z Birminghamské univerzity. O jejich nové studii informoval zpravodajský server The Guardian.

Dříve se mělo za to, že půda je jediným suchozemským pohlcovačem metanu. Bakterie v půdě jsou totiž schopny tento skleníkový plyn vstřebat, rozložit a využít jako zdroj energie. Studie vědců z Birminghamské univerzity uveřejněná v časopise Nature ale ukazuje, že mikrobi v kůře stromů to zvládají také.

Tým pod vedením profesora Vincenta Gauciho zkoumal úroveň absorpce metanu v tropických lesích v Amazonii a Panamě, v listnatých lesích mírného pásma ve Wytham Woods v Oxfordshire v Británii a v jehličnatých lesích severního pásma ve Švédsku.

Klimatická konference OSN (COP26), která se konala před třemi lety ve skotském Glasgow, si mimo jiné stanovila za cíl snížit emise metanu o 30 procent do konce tohoto desetiletí. Aby se tohoto cíle podařilo dosáhnout, je podle profesora Gauciho nutné sázet další stromy a snížit odlesňování.