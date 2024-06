Z pražského vánočního stromu vznikly mobilní záhony, lavička a hmyzí hotely. Dostali je senioři

Předání výrobků z pražského vánočního stromu do domovů pro seniory | Zdroj: Magistrát hl. m. Prahy



Ze smrku, který v adventu zdobil pražské Staroměstské náměstí, letos vznikly zahradní prvky do dvou domovů pro seniory. Domovu Sulická na Praze 4 zástupci hlavního města předali dva hmyzí hotely a tři vyvýšené mobilní záhony. Další vyrobený prvek, zahradní lavička, v tomto týdnu putoval do Domova seniorů v Mimoni. Pražský vánoční strom se tak poprvé symbolicky vrátil i do kraje, kde vyrůstal.