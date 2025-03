Mladí v Česku musí stále častěji volit spolubydlení. ‚Ušetří tím až osm tisíc měsíčně,‘ říká realitní expert

Pronajmout si byt o pár metrech čtverečních za více než polovinu svého platu? Anebo jít do většího za podstatně méně peněz, ale sdílet ho s někým? Před touto volbou stojí stále více lidí, a to včetně mladých párů, které by dříve uvažovaly o vlastním bydlení. Podle dat společnosti Bezrealitky totiž začátkem roku ceny za pronájmy v meziročním srovnání rostly ve 13 ze 14 krajů, a to i o desítky procent.

