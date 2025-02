Zadlužení Čechů loni stouplo na 3,6 bilionu korun. Objem dluhu z úvěrů na bydlení vzrostl o 9,4 procenta

Zadlužení obyvatel Česka v loňském roce vzrostlo o 8,9 procenta na 3,6 bilionu korun. Loni se také poprvé po deseti letech meziročně zvýšil objem nespláceného dluhu na bydlení, a to o tři procenta. Vyplývá to z údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací, které poskytla společnost CRIF - Czech Credit Bureau. Praha 9:59 19. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zadlužení Čechů roste (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Objem dluhu z úvěrů na bydlení meziročně vzrostl o 9,4 procenta na 2,99 bilionu Kč. Jde o nejvyšší nárůst od dosud rekordního přírůstku v roce 2021, ukazují data. Objem dluhu na spotřebu se podle nich zvýšil o 6,6 procenta na 618 miliard korun. O 10,9 procenta na 32,7 miliardy korun pak stoupl celkový objem nespláceného dluhu, jeho převážnou část tvoří spotřební úvěry.

„Trh s úvěry na bydlení v minulém roce výrazně ožil. Počet lidí, kteří mají úvěr na bydlení, se zmenšil o jedno procento. Průměrný objem dlouhodobého dluhu na klienta se ale zvýšil o 10,5 procenta na 2,85 milionu Kč. Úvěr na bydlení má tedy méně lidí, ale půjčují si vyšší částky. To koresponduje s růstem cen nemovitostí v posledních letech,“ uvedla výkonná ředitelka Bankovního registru Lenka Novotná. Průměrná částka dlouhodobého dluhu na klienta byla o milion korun vyšší než před pěti lety.

Loni také nastal obrat trendu ve vývoji objemu ohroženého dluhu na bydlení. Jde o částku dluhu po splatnosti o více jak 90 dní nebo o zesplatněné, tedy ukončené úvěry. Na konci loňského roku poprvé od roku 2015 objem meziročně vzrostl. I tak byl však výrazně nižší než v minulosti, a to 4,6 miliardy korun.

Ohrožený dluh na spotřebu

V růstu pokračoval i objem dluhu na spotřebu, a to obdobným tempem jako v letech 2022 a 2023. Z dlouhodobého pohledu je objem krátkodobého dluhu proti situaci před pěti lety vyšší o 24 procent. Počet lidí s úvěrem na spotřebu meziročně klesl o 64 000, tedy o 2,7 procenta. Průměrná částka na klienta se však zvýšila o 9,6 procenta na 272 250 Kč.

V roce 2024 také pokračovalo zrychlování tempa růstu objemu ohroženého dluhu na spotřebu. Meziročně se zvýšil na 28 miliard korun, tedy o 12,3 procenta.

„V loňském roce pokračoval růst objemu ohroženého dluhu na spotřebu u mladších lidí. A to jak u nejmladší věkové kategorie 15 až 24 let, kde narostl o čtvrtinu, tak u lidí ve věku 30 až 34 let. V této věkové kategorii se objem nesplacené částky zvýšil o 21 procenta na 4,8 miliardy korun,“ uvedl výkonný ředitel Nebankovního registru Jiří Rajl.

Potíže se splácením krátkodobých dluhů mají i lidé v kategorii 35 až 44 let. Růst objemu ohroženého krátkodobého dluhu v této kategorii v posledních třech letech zrychloval. Jde zároveň o věkovou kategorii, která má největší objem dluhu na bydlení. Kombinace nesplácení krátkodobých úvěrů a hypoték může pro tuto věkovou kategorii do budoucna představovat významné riziko, podotkl Rajl.

Drobné zlepšení v platební morálce registry evidují u nejstarší věkové kategorie dlužníků nad 55 let, u kterých se snížil objem ohroženého krátkodobého dluhu meziročně o tři procenta na 4,8 miliardy Kč.