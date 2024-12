Kouzlo starých časů. V ateliéru slavného šumavského fotografa Seidela v Krumlově se stále fotí

Návrat do starých časů umožňuje Museum Fotoateliér Seidel v Českém Krumlově. Vzniklo z domu, v němž žil a pracoval šumavský fotograf Josef Seidel. Díky jeho synovi Františkovi se dochoval ateliér a 140 tisíc negativů. Lidé tak dnes mohou poznat historii rodiny, práci fotografa na přelomu 19. a 20. století a odnést si i stylový snímek, jak potvrzuje vedoucí muzea Zdena Mrázková. Český Krumlov 9:04 8. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdena Mrázková (vlevo) při přípravě fotografování v Museu Fotoateliér Seidel v Českém Krumlově | Foto: Václav Pancer | Zdroj: ČTK

Muzeum začalo vznikat v roce 2005, kdy Českokrumlovský rozvojový fond koupil secesní vilu od dědiců rodiny Seidelovy. „Ona byla taková ztracená, schovaná v zahradě, prostě poklad, o kterém věděli jenom někteří Krumlováci. A to odhalování a zpřístupňování jednotlivých místností bylo velkým dobrodružstvím,“ vzpomíná Zdena Mrázková.

Vedoucí Musea Fotoateliér Seidel v Českém Krumlově Zdena Mrázková v cyklu Jihočeši

Cílem muzea podle ní je zprostředkovat kouzlo starých časů i současné generaci. „Trochu je zpomalit, vytáhnout od sociálních sítí a nových technologií, ukázat jim hodnoty, které tento dům a toto místo nabízí,“ říká.

Návštěvníci si tak mohou nejen prohlédnout místnosti, v nichž Josef Seidel žil a pracoval, ale také se nechat vyfotografovat v jeho ateliéru. „Fotíme tady tak, jak fotil pan Seidel – rodiny, svatební fotografie, narozeninové fotografie, různé šumavské osobnosti, jako jsou řemeslníci, spisovatelé, básníci, hudebníci,“ vyjmenovává vedoucí.

Patří k tomu dobové kulisy i stylové oblečení. „Původní fundus vycházel z toho, co tady zbylo ve skříních po Seidelových. S tím jsme zkoušeli první fotografie, ale bylo samozřejmě jasné, že postavy minulosti neodpovídají dnešním rozměrům. Začalo se tedy šít podle starých vzorů, ale nemalou část tvoří i věci, které nám sem nosí naši návštěvníci po předcích,“ dodává Zdena Mrázková.

Jedním ze silných zážitků pro ni bylo, když se do vily vrátili potomci Seidelových, kteří žijí v cizině. „Byla to velmi silná emoce. Vysídlení Němci, lidé, kteří odsud byli vyhnáni, se vrátili do toho krásného domu, který je plný návštěvníků. Byli nadšení a dojatí, že jméno Seidel nezapadlo, že je známé a ceněné,“ potvrzuje.

Podněty z práce Zdenu Mrázkovou provází i ve volném čase. „Ráda objevuji na Šumavě místa, která Seidel fotil. Snažím se vidět krásu tam, kde ji viděl on. S přáteli a dětmi porovnáváme, jak ta místa vypadají dnes, velmi nás těší dohledávat kapličky, stejné pohledy, byť někde je krajina úplně změněná. Hledat ozvěny starých dob v současné krajině asi nikdy neomrzí,“ komentuje.