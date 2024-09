Hasiči opustili bazén v Českém Krumlově, který o víkendu vyhořel. Na místo už nastoupili vyšetřovatelé. Policie prověřuje požár jako obecné ohrožení z nedbalosti a zaměstnanci, který ho způsobil, hrozí až osm let vězení. Místní radnice a základní školy mezitím hledají tréninkové prostory pro děti. Český Krumlov 17:53 10. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Z plovárny v Českém Krumlově zbylo po požáru jen torzo. Město už připravuje stavbu nového areálu | Foto: Petr Kubát | Zdroj: Český rozhlas

„Je v podstatě kompletně zničená střecha, konstrukce nad hlavním bazénem, nad šatnami a částečně nad dětským bazénem. Jediné, co zůstalo, dá se říct, neporušené, je část administrativních prostor a bufetu,“ popisuje místostarosta Českého Krumlova Zdeněk Toman z ODS.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak vypadá budova plovárny v Českém Krumlově po rozsáhlém požáru, zjistil Petr Kubát

Město podle něj začíná okamžitě připravovat výstavbu nového areálu. „Od zítřka máme naplánované schůzky ohledně přípravy projektu, sestavení týmu, který se tomu bude věnovat. Chceme ten projekt řešit komplet, to znamená plavání, wellness část, relaxační zónu i venkovní koupaliště,“ upřesňuje.

Výstavba nového bazénu v Českém Krumlově vyjde podle prvotních hrubých odhadů na 450 milionů korun. Práce potrvají minimálně tři roky.

Vedení města teď zároveň hledá náhradní prostory pro plavecké kurzy místních škol. „Jsme v kontaktu s řediteli škol a školek, abychom zjistili, jakou mají potřebu, a jsme v kontaktu s majiteli bazénů v regionu, to znamená ve Větřní, ve Frymburku, na Lipně i v Borovanech. Samozřejmě se na nás obrací i kluby a další lidé, kteří k nám chodili plavat,“ říká nezávislý místostarosta Dalibor Uhlíř.

Situaci musí aktuálně řešit třeba Základní škola Linecká. „Týká se to tří tříd, zhruba šedesáti dětí, pro které hledáme vhodný způsob, jak naplnit plavecký kurz v roce 2025,“ potvrzuje ředitel Petr Požárek.

V Českém Krumlově má velkou tradici i místní plavecký klub. S aktuálním stavem se teď musí popasovat hlavní trenér František Skřičil. „U nás trénují děti z okresu Český Krumlov a máme jich něco přes padesát. Z toho máme pět dětí, které už závodí v rámci republiky, a dalších šestnáct dětí ve věku od deseti do dvanácti let, které se na republiku připravují. Jednáme s budějovickým i jindřichohradeckým bazénem. My nemůžeme plavat někde ve Větřní nebo na Lipně, to jsou pro nás strašně malé bazény,“ upozorňuje.

Vyšetřování požáru plovárny v Českém Krumlově potrvá podle mluvčí jihočeských hasičů Venduly Matějů několik týdnů. Odhadovaná škoda je 20 milionů korun.

Policie zároveň už prověřuje zaměstnance plovárny z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Hrozí mu až osm let vězení. Třiapadesátiletý muž způsobil požár při likvidaci vosího hnízda.