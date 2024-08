Nevím, co se tu slaví. My přijeli za Paloudovými, smál se Dostál, když ho jeho snoubenka přivezla domů

Olympijský vítěz kajakář Josef Dostál a Anežka Paloudová tvoří úspěšný český sportovní pár. Anežka má rodinu v Novosedlech u Českého Krumlova, kam svého snoubence na konci prázdnin přivezla. Oba rychlostní kanoisté spolu vybojovali medaili na nedávném mistrovství světa v neolympijských disciplínách v Uzbekistánu a po návratu do Novosedel je čekalo příjemné překvapení. Český Krumlov 17:10 31. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Josef Dostál a Anežka Paloudová | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Přímo na návsi přivítali Dostála a Paloudovou Novosedelští dlouhým potleskem.

Anežka Palouodvé, které tady říkají Áňa, má v Novosdlech rodiče.

„Je to krásné, vůbec jsme se tím nepočítali. Ráno jsme se rozhodli, že pojedeme, takže bylo všechno nečekané. Vůbec jsem nevěděla, že by tu měla být nějaká akce, dozvěděli jsme se to za pochodu. Ta akce byla naplánovaná trochu o nás, bez nás a to, že sem přijedeme, tak vzniklo náhodou. Je to ale hezké přijet domů a přivítat se s blízkými, o kterých vím, že nás sledovali,“ smála se Paloudová.

Došlo i na proslovy. K přivítání se připojili i zástupci nedalekého Kájova. Místní se dívali i do budoucnosti. Přátelé přáli úspěšnému páru nejen sportovní úspěchy.

Olympijský vítěz Josef Dostál se první minuty jen rozkoukával. Vůbec netušil, co se na návsi v Novosedlech slaví.

„To nevím, co se tu slaví. My jsme přijeli za Paloudovými do Novosedel, tak je tady krásně, jako vždycky. Je to bezvadný, mám tu místní lidi moc rád a jsem rád, že nás takto přivítali. Snad utečeme od všech rozhovorů a schováme se taky někdy na rybách,“ uzavřel olympijský vítěz Dostál.