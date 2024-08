Mladí tanečníci se zdokonalují na baletních kurzech Jiřího Bubeníčka v Českém Krumlově

Mistrovské baletní kurzy vede na mezinárodním hudebním festivalu v Českém Krumlově Jiří Bubeníček už druhým rokem. „Rád pracuji s mladými lidmi. Předávám jim své zkušenosti, ale i zkušenosti dalších sólistů, kteří mají za sebou třeba práci v divadle, gala na různých místech. Teď můžeme učit tu novou generaci,“ říká.

Baletního workshopu se účastní mladí tanečníci ve věku od 15 do 20 let. „Máme 25 tanečníků, což je super. Jsou tady Češi, Slováci, ale také tanečnice z Austrálie nebo třeba Turecka. Složení je rozmanité z různých koutů světa,“ upřesňuje Jiří Bubeníček.

Baletní masterclass trvají 13 dní a zakončí je vystoupení vybraných tanečníků na slavnostním závěrečném koncertu s názvem Shakespeare 460: Romeo a Julie.

„Raritou tohoto kurzu je, že je spojený s festivalem. Tanečníci tedy mají možnost nejen zacvičit si v sále, ale i vystoupit s profesionály na koncertě. Není baletní představení, ale koncert, jehož součástí je i tanec,“ popisuje Jiří Bubeníček.

Baletního kurzu v Českém Krumlově se účastní například devatenáctiletý Martin Balabán z Chomutova. „Je to skvělá zkušenost, mám možnost tančit Parise v choreografii Romeo a Julie. Pan Bubeníček je opravdu skvělý člověk i učitel, je tady výborná atmosféra. Je to hodně práce, tvrdé práce, ale určitě se to vyplatí,“ komentuje.

Mezinárodní hudební festival se podle ředitelky Gabriely Rachidi snaží vedle koncertů klást důraz i na edukaci.

„Edukačním projektům se věnujeme mimo jiné ve festivalové zóně, která je otevřená veřejnosti zdarma v klášterních zahradách. Jsou tam hudební workshopy, kreativní dílny, malování. Letos bude také přednáška s profesorem Hilským, překladatelem Shakespeareových děl,“ uvádí.

Mezinárodní hudební festival Český Krumlov končí v sobotu 3. srpna slavnostním galavečerem v Pivovarské zahradě. Mistrovské baletní kurzy plánuje festival uspořádat i v příštím roce.