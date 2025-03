Plánovaný severní obchvat rozděluje obyvatele Českého Krumlova. Jedni stavbu žádají, druzí odmítají

Obyvatele Českého Krumlova rozdělila plánovaná výstavba obchvatu města. Nová silnice s tunelem má ulevit dopravně přetížené Chvalšinské ulici, kde místní sepsali petici za její vybudování. Proti stavbě se ale bouří lidé ze sídliště Vyšný a z okolí vlakového nádraží, kudy by měl koridor vést. Český Krumlov 17:15 26. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výstavbu obchvatu požadují především lidé z okolí Chvalšinské ulice, podle nich se tam doprava v posledních letech zhoršuje | Foto: Petr Lundák | Zdroj: MAFRA / Profimedia

„Hrozné. Tam budou dělat obchvat a náklaďáky budou jezdit tudy. Už jsme na to byli upozorněni, že silnice povede těsně pod našimi okny,“ říká Alena Řeháková, která přes padesát let bydlí v panelovém domě na českokrumlovském sídlišti Vyšný.

Strach o svůj rodinný dům má Karel Matějka. „Já jsem jeden z prvních na řadě. I když se město a kraj zaklínají nějakým tunelem, tak ten by se musel kopat z povrchu a minimálně pět rodinných domů by padlo, řada garáží, komerčních prostorů, kde je plánovaná křižovatka,“ myslí si.

Samotnou stavbu vnímá jako problematickou. „Je to průtah města, který rozdělí aglomeraci. Vyšný a nádraží, kde bydlí třeba dva a půl tisíce lidí, oddělí od města a ještě tam zanese dopravu. Přitom se staví dálnice D3 a ti, kdo jedou na Lipno nad Vltavou, Vyšší Brod, Frymburk a tak dále, mohou využít tuhle rychlejší variantu než to brát přes Krumlov,“ komentuje s tím, že s dalšími obyvateli zvažují sepsání petice proti stavbě.

Ve městě už ale nedávno vznikla jiná petice. Výstavbu obchvatu v ní požadují obyvatelé sídliště Špičák a lidé z okolí Chvalšinské ulice. Dopravní situace se tam podle nich v posledních letech zhoršuje.

Jihočeský kraj připravuje územní rezervu pro koridor a zadal studii pro hledání přesné trasy obchvatu. Starosta Českého Krumlova Alexandr Nogrády z hnutí ANO říká, že obyvatelé zatím nemusí mít důvod k obavám. „Koridor je velmi široký a projekční společnost bude hledat optimální variantu, kudy komunikaci vést. Opravdu nebudou plánovat trasu, která by nejvíce dopadla na obyvatele, ale naopak tu nejpřívětivější,“ zdůrazňuje.

Studie podle něj může také ukázat, že trasa není technicky ani ekonomicky možná. „Pokud z toho vyjde jako ekonomicky nesmyslná, tak to pro nás bude znamení, že jsme udělali všechno, co jsme mohli, varianta obchvatu prostě neexistuje a budeme se bavit s Ředitelstvím silnic a dálnic o zkapacitnění současné komunikace,“ dodává.

Podle vedení Českého Krumlova musí být součástí obchvatu tunel. Na to upozorňuje také opoziční zastupitel Martin Střelec zvolený za Nezávislé a Zelené. „Vůbec si nedovedu představit, že by ta poklidná lokalita byla v podstatě rozdělená silnicí. Navíc jsou tam velmi významné přírodní hodnoty, které by tím byly dotčeny,“ připomíná.

Předchozí vedení Českého Krumlova nechalo obchvat před patnácti lety vyškrtnout ze zásad územního rozvoje Jihočeského kraje. Hejtman Martin Kuba z ODS potvrzuje, že kraj počítá s jeho zanesením zpět. Pak začne v lokalitě platit stavební uzávěra. Investorem výstavby obchvatu bude Ředitelství silnic a dálnic.