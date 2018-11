Na socialistické vojně každoročně umíraly stovky mužů. Odborníci je spočítali poprvé od pádu režimu

V československé armádě od počátku šedesátých let každoročně umíralo přes 200 vojáků. Mezi lety 1964 až 1989 nepřežilo službu v Československé lidové armádě 3843 mužů. Vyplývá to z informací portálu Info.cz na základě statistik Vojenského historického ústavu. Čísla odborníci spočítali poprvé po pádu totality. Z armádního archivu se podařilo dohledat data o takzvaných mimořádných událostech v armádě od roku 1964 až do sametové revoluce.

