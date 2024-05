‚Pravěké jižní Čechy měly kontakty po celé Evropě.‘ Výstava v Jihočeském muzeu popisuje život Keltů

Věděli jste, že na místě dnešního nákupního centra Globus v Českých Budějovicích stála keltská vesnice? Nejen to připomíná velká výstava o Keltech v Jihočeském muzeu. Nabízí pohled na nejnovější archeologické nálezy, ale i na každodenní život nebo náboženství lidí v době železné. České Budějovice 13:49 12. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výstava Keltové na jihu Boiohaema v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích | Foto: Petr Kubát | Zdroj: Český rozhlas

„Touto výstavou chceme také ukázat, že jižní Čechy nebyly v době železné, ani v jiných pravěkých obdobích nějakou zapomenutou periferií. Byla to opravdu oblast, která měla kontakty po celé Evropě, lidé, kteří zde žili, samozřejmě obchodovali a přicházeli sem lidé z různých směrů,“ říká archeolog a spoluautor výstavy Keltové na jihu Boiohaema v Jihočeském muzeu Ondřej Chvojka.

Doba Keltů je podle něj jedním z vrcholných období. „Máme tady lokality, jako je opidum v Třísově, ale i spoustu dalších památek, včetně běžných rovinných sídlišť, mohylových hrobů. A to všechno dotváří obrázek běžného života Keltů na jihu Čech,“ připomíná.

Dominantou expozice je model pohřbu velmože s dvoukolovým vozem.

„To je jenom hypotetická rekonstrukce, jak přibližně mohl vůz velmože vypadat. Je vytvořená na základě drobných nálezů z několika jihočeských lokalit, které opravdu jsou bohatými monumentálními knížecími hroby, ovšem takto zachovaný vůz jsme zde bohužel nikdy nenašli. Je to dáno tím, že v jižních Čechách jsou kyselé agresivní půdy, takže se bohužel organické nálezy rozpadají,“ vysvětluje Ondřej Chvojka.

Dvoukolový vůz podle něj můžeme vnímat jako významný symbolický předmět.

„Ten vůz je bojový. Kdo ho měl, ten se občas mohl projet při nějaké slavné chvíli. Zároveň tento vůz doprovázel svého majitele i do hrobu. Právě tato kombinace pohřbu výjimečného jedince s dvoukolovým vozíkem je v keltském světě zhruba v pátém století před Kristem typická,“ uvádí.

Na výstavě jsou představeny i nejnovější archeologické nálezy z jižních Čech.

„Zde máme velmi zajímavý a zatím ještě nepublikovaný nález z Vitína – část hrobového nálezu, který spojujeme s nomádským etnikem, které se v šestém století před Kristem dostává do Karpatské kotliny. A odsud asi docházelo k nějakým kontaktům až do jižních Čech. Je to vůbec první hrobový nález tohoto typu v jižních Čechách“, říká Chvojka.

„Vidíme tady kopii nádoby, originál je teď na analýzách, a dva náramky, které jsou charakteristické právě pro východní nomády,“ ukazuje archeolog Ondřej Chvojka.

Autoři expozice připomínají také průzkum místa, kde dnes stojí českobudějovický obchodní dům Globus.

„Když se v roce 2002 stavěl, podařilo se zde zachytit a následně prozkoumat část keltské vesnice zhruba z druhého až prvního století před Kristem. Jedná se o lokalitu z nejmladšího období Keltů, kteří zároveň evidentně začali mít kontakty s nově příchozími Germány,“ dodává Ondřej Chvojka.

Součástí výstavy jsou edukační programy pro děti.

„Keltové samozřejmě věřili na různé věštby, ty mnohdy stály asi i za různými historickými událostmi, které někdy dokládáme v archeologii, jako jsou různé migrace, výpady, bitvy. Děti si tedy mohou mimo jiné zkusit hodit kostkou osudu a něco zajímavého se o sobě dozvědět,“ naznačuje archeolog.

Výstava s názvem Keltové na jihu Boiohaema potrvá v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích do 5. ledna 2025.