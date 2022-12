Až stovky vystřižených částí z politických procesů. Projekt ukazuje fungování propagandy v 50. letech

Přesně před 70 lety byl popraven Rudolf Slánský a s ním dalších deset lidí odsouzených v procesu s takzvaným protistátním spikleneckým centrem. Národní archiv spolu s Ústavem pro studium totalitních režimů v sobotu spustil internetový projekt Politické procesy. Odborníci v něm porovnali všechny dochované záznamy ze Slánského procesu – včetně zvukových nahrávek Českého rozhlasu. Chtějí tak veřejnosti ukázat, jak fungovala propaganda v 50. letech. Praha 21:09 3. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Projekt Politické procesy nabízí ke srovnání řadu záznamů, včetně nahrávek Českého rozhlasu | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

„Pokračujeme v přerušeném hlavním líčení výslechem prvého obviněného, Rudolfa Slánského. Obviněný Rudolfe Slánský, předstupte před mikrofon,“ tak zní oficiální záznam části jednoho z nejznámějších komunistických politických procesů.

Zkušené ucho v nahrávce může slyšet střih, jedna pasáž z nahrávky byla odstraněna. „Takových míst jsou v celém procesu desítky, možná stovky. Ukazuje to, že i primární zvukový záznam prošel úpravou, byť ne tak masivní jako třeba to, co šlo skutečně do vysílání,“ vysvětluje Marek Janáč, dokumentarista a spoluautor internetového projektu Politické procesy.

Podle něj se někdy podařilo udělat přesně, někdy zase ne, záleželo na zkušenostech střihače. Při sběru dat ale zaznamenali několik střihů, které skutečně téměř slyšet nejsou a chybějící pasáž vyšla najevo až při porovnávání různých dochovaných záznamů.

Porovnání záznamů

Zájemci si na webu projektu můžou porovnat dobové vysílání rozhlasu, filmové záběry i před čtyřmi lety nalezené pásky se záznamem procesu s takzvanou hnědou knihou – oficiální brožurou s údajně doslovnými přepisy výpovědí obžalovaných, která vyšla už v roce 1952. Od záznamu ze soudní síně se ale výrazně liší.

„Zatímco primární zvukový záznam má 62 hodin – a i o tom víme, že je trochu střižený – což je v přepisu dva a čtvrt milionu znaků, hnědá kniha má 1,4 milionu znaků. A to počítáme i nadpisy. 27,1 procenta je tedy pryč. Přitom ještě na mnohých místech doplňovali text, který v soudní síni nezazněl,“ říká Janáč.

Autoři projektu tak chtějí ukázat, jak komunistický režim manipuloval s veřejností. A to přesto, že celý Slánského proces byl, stejně jako ostatní vykonstruované procesy, kompletně dopředu připravený.