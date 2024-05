Vlak Lemkin zahajuje svou cestu v Teplicích. Expozice v něm upozorňuje na nebezpečné násilí ve společnosti

Vlak Lemkin vyjel poprvé na koleje loni, po úspěšném projektu Vlak Lustig. Je pojmenován po Raphaelu Lemkinovi, polském právníkovi židovského původu, který se v roce 1948 zasadil o přijetí Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidy.

Souprava má čtyři upravené nákladní vagony, ve kterých se návštěvníkům představí audiovizuální programy vytvořené pro tento projekt.

Třeba osudy Raphaela Lemkina, příběh ženy, která přežila arménskou genocidu, stručná historie stalinského hladomoru na Ukrajině ve 30. letech 20. století a také krátký film Hlasy z nenávratna natočený letos v terezínském ghettu k připomínce 80 let od likvidace terezínského rodinného tábora v Osvětimi-Březince.

Jsou tam k vidění i fotografie renomovaného fotografa Antonína Kratochvíla, které pořídil ve Rwandě roku 1994, kdy v této středoafrické zemi došlo ke genocidě až 800 000 příslušníků etnické skupiny Tutsiů a umírněných Hutuů.

Vlak Lemkin v Teplicích je možné navštívit až do středy 22. května. Všední dopoledne patří školám, pro veřejnost je otevřeno od 14 do 18 hodin. Vstup je zdarma.

Z teplického nádraží se Vlak Lemkin přesune do Mostu, kde bude od 23. do 25. května, od příštího pondělí na tři dny zastaví v Chomutově, odkud pak zamíří do dalších krajů.