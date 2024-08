Zlatý špendlík i keramika. Archeologové v Kadani objevili u jezu na dně Ohře řadu unikátních nálezů

„Našel jsem tady starou zeď, tak jsem jel stále podle ní. Dostali jsme se až do hloubky nějakých tří metrů, kde jsme zjistili, že je tam nějaká dřevěná konstrukce – když hrabu, tak poznám, kde je dřevo – proto jsem také postupoval raději pomalu,“ popisuje bagrista Zdeněk Zelinger, který jako první objevil torza zachovalých konstrukcí.

„Po prvních zkusmých sondážím jsme si mysleli, že byl ten areál zničen při přestavbě jezu v 60. letech – pak se ale ukázalo, že opak byl pravdou,“ neskrývá nadšení archeolog Kryštof Derner.

Dřevěné konstrukce z masivních trámů patřily k někdejšímu Steinkopfovu mlýnu. Vědci na místě našli celkem 160 kusů dřeva, zhruba 30 vzorků archeologové podrobí tzv. dendrochronologickému zkoumání.

„Pořadí těch šířek letokruhů záleží na slunečním osvitu, který byl každý rok v minulosti jiný, takže vznikne jakýsi unikátní čárový kód, který nám řekne, jak přesně je to dřevo staré. Takže nejen, že můžeme zdokumentovat ty dřevěné konstrukce, ale budeme je také moci na rok přesně datovat,“ dodává Derner s tím, že podle jejich odhadů stavby pocházejí z 19. století.

Zajímavé nálezy včetně úlomků keramiky skrývalo i říční dno. „Mimořádným nálezem byl zlatý špendlík – to nenacházíme každý den. Je to taková drobnůstka, ale když se pak podíváte detailněji, tak zjistíte, že hlavice toho špendlíku je ještě stočená do takového jakoby turbanu,“ otáčí s blyštivým pokladem v ruce Kryštof Derner.

Jednotlivé artefakty budou vystavené v Kadaňském muzeu.