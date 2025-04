Španělé přijíždí do Hradištka připomenout si padlé. U koncentračního tábora budou mít pamětní desku

V Hradištku nacisti za druhé světové války zřídili koncentrační tábor, který formálně spadal pod tábor Flossenbürg v Bavorsku. Vraždili tam především zahraniční odbojáře z Francie, Itálie a Španělska.

Návštěvníci ze Španělska dnes míří do Hradištka kvůli svým příbuzným, které nacistický režim po deportaci popravil takřka přesně před 80 lety, konkrétně devátého, desátého a jedenáctého dubna 1945, tedy méně než měsíc před koncem 2. světové války.

V Hradištku v pondělí odhalí pamětní desku těmto obětem nacistického režimu na území někdejšího Protektorátu Čechy a Morava a poprvé na ni budou zveřejněna jména obětí. V úterý se Španělé zúčastní pietního aktu v pražském strašnickém krematoriu.

Španělé z oblasti Bilbaa, pravděpodobně tedy Baskové, o Hradištku dlouho neměli tušení a stopy po svých kdysi zmizelých příbuzných mířící právě do středu Čech objevili teprve nedávno.

„Nějaký spoluvězeň napsal jeho rodině, že Angel Lecuona zemřel na Hradištku v koncentračním táboře. Takto se nakontaktoval asi na pět rodin pěti vězňů, kteří tady všichni zemřeli,“ vysvětlovala před rokem místostarostka Hradištka Lucie Hašková, která už 20 let sbírá informace o tamním koncentračním táboře.

Pamětní deska

Těchto pět rodin Hradištko navštívilo už před třemi roky a podle Haškové byli dojatí, když zjistili, že tady památka na jejich kdysi zmizelé příbuzné stále zůstává nějakým způsobem uchovaná. Zároveň prý byli překvapení místním přístupem k bojovníkům proti španělskému generálu Franciscu Frankovi.

„Oni byli příjemně překvapení, že jejich příbuzní mají památník, desku. Kdyby se to samé stalo ve Španělsku, tak by to bylo úplně jinak,“ komentoval vedoucí španělské redakce Českého rozhlasu Daniel Ordóñez, který naráží na to, že frankistická diktatura, která po španělské občanské válce trvala až do 70. let, připomínky bojovníků protistrany neumožňovala.

Více se o bojovnících a neblahé historii Hradištka bude možné dozvědět v kinech. Dokument španělského režiséra Oiera Plazy nazvaný Popel bude v českých kinech od čtvrtka 17. dubna. Sleduje, jak rodiny odbojářů ze Španělska čekaly osmdesát let na odhalení pravdy o svých blízkých.

Snímek ukazuje, jak se středoškolský profesor Unai Eguía společně s Antónem Gandariasem vydávají napříč Evropou, aby zjistili více o osudu Antónova strýce, který beze stopy zmizel během druhé světové války.