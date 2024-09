Jeskyňáři našli v Králově jeskyni u Tišnova sintrové jezírko

Jeskyňáři pracující v Králově jeskyni u Tišnova na Brněnsku se mohou pochlubit dalším objevem. Pronikli do nových prostor, kde se nachází takzvané sintrové jezírko.O objevu za jeskyňáře informoval Michal Beneš. Králova jeskyně leží pod vrchem Květnice u Tišnova a není trvale přístupná veřejnosti. Ťišnov 14:02 6. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Tišnovští speleologové odkrývají taje Královy jeskyně dlouhá léta, loni na jaře dostali i cenu předsednictva České speleologické společnosti za nejvýznamnější objev v Česku roku 2022. Nalezli a probádali Výroční dóm, což je druhý největší dóm v Králově jeskyni. Šlo o mimořádný objev, a to i vzhledem k lokalitě u Tišnova, která neleží v ráji jeskyňářů, tedy Moravském krasu. Cestu si museli objevitelé prokopat, místy se plazili.

O jezírku jeskyňáři věděli už dříve. „Po objevu Výročního dómu 1. března 2022 jsme pokračovali v průzkumu. O prostoře se sintrovým jezírkem jsme věděli od 27. října 2022 na základě průzkumu úzké štěrbiny kamerou. Ale z důvodu ochrany výzdoby jsme se rozhodli prostoru neotvírat,“ popsal Beneš. Do prostor se poprvé podívali až letos. Sintrové jezírko je ve třech řadách nad sebou vyzdobené kalcitovými krystaly, které jsou velké až 2,5 centimetru. Místy tvoří útvary podobné květům, podle jeskyňářů jde o unikát.

Králova jeskyně svým charakterem neumožňuje zpřístupnění v podobě betonových chodníčků a schodišť. Lidé do ní mohou zavítat při tišnovské jarní burze minerálů. Vybrat si mohou ze tří okruhů. První je nenáročný, nasvícený světly. Další dva okruhy zahrnují lezení po žebřících či plazení. Nutné jsou přilby a čelovky. Výroční dóm a sintrové jezírko do těchto okruhů jeskyňáři ale zatím nezařadili, protože by hrozilo nebezpečí poškození výzdoby. „Možná v budoucnu najdeme způsob, jak toto nebezpečí snížit a ukázat tyto prostory veřejnosti,“ uvedl Beneš.

Králova jeskyně je bohatá na krápníkovou výzdobou s křemencovými žilami. Byla objevena v květnu 1972 poté, co do prolákliny na vrchu Květnice zapadl pes. Pojmenována je po tišnovském rodákovi Aloisi Královi, který je objevitelem Demänovských jeskyní na Slovensku.