Ve středním Povltaví dále usychají borovice. Výrazně jim uškodila i letošní mírná zima

„Nacházíme se nedaleko obce Obory ve středním Povltaví a tady vidíte, jak vlastně úplně odcházejí borovicové lesy, kde zůstanou jenom holé pláně,“ ukazuje ředitel Ochrany fauny Hrachov Pavel Křížek.

„Na tom svahu se nachází stovky, ne-li tisíce padlých stromů. A jak vidíte, tak to prosychá dál a postupuje to celým tím svahem. Je to otázka několika let, kdy celý tento kopec bude prázdný,“ dodává.

O tisíc hektarů lesů ve středním Povltaví se stará Polesí Svatý Jan. Jeho majitel Miroslav Votruba má i malou meteostanici. Podle něj je problém jak sucho, tak rostoucí teploty.

„Jenom pro srovnání - v roce 2010 byla průměrná teplota tady naměřená roční 8,02 stupně Celsia a rok 2023, 2024 pak 10,11 stupně Celsia a vloni 10,59. A ta teplota zásadně zvyšuje výpar, tím pádem to využití té vláhy je podstatně nižší,“ vypočítává.

Situaci prý výrazně zhoršila letošní zima. Téměř tady totiž nebyl sníh a od začátku roku jsou srážky podprůměrné.

Petr Kjučukov, ekolog Lesů České republiky, je přesvědčený, že borovice z oblasti skoro vymizí. Podle něj si příroda sama poradí a už teď je vidět, jak se lesy samy obnovují.

„Na řadě míst vidíte dynamickou přirozenou obnovu dubu, někde i hrušní, dokonce lip, třešní a podobně. Je vidět, že ten les se zbavil té ne úplně vhodné monokultury v těch daných podmínkách a najednou má úplně pestrý kabát,“ popisuje.

Týká se současné sucho i dalších druhů stromů? Poslechněte si celou reportáž výše.