Vědci vypočítali velikost předchůdce žraloka bílého. Měřil až 16 metrů

Britský vědecký tým vypočítal velikost obřího prehistorického žraloka, ze kterého se do dnešní doby dochovaly pouze zuby či obratle. Megalodon, který obýval oceány před 23 až třemi miliony let, podle studie zveřejněné v odborném časopise Scientific Reports měřil až 16 metrů a jeho hřbetní ploutev dosahovala výšky dospělého člověka, píše list The Guardian.

Londýn 7. září 12:43 7. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít