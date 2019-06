Sochařská výstava přivedla na náměstí v Českých Budějovicích robota. Pomocí 3D vytiskl písmeno z betonu

Nápis Budějovice tiskl ve středu formou 3D tisku robot na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. Začal tak 12. ročník sochařské výstavy Umění ve městě. Zapojilo se 23 umělců. Díla jsou na různých místech v Českých Budějovicích, Bechyni, Hluboké nad Vltavou, Týnu nad Vltavou, Veselí nad Lužnicí a v obcích Černá v Pošumaví, Hluboká u Borovan a Lipno nad Vltavou. Sochy zde zůstanou do konce září. České Budějovice 11:05 7. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít 3D tiskárna, tvůrce betonové sochy | Foto: Pavla Kuchtová | Zdroj: Český rozhlas

„Realizujeme tady 3D tisk betonu, což je neobvyklá věc, obzvlášť pro výtvarné účely,“ popsal pro Český rozhlas České Budějovice Michal Trpák. „Právě vzniká písmeno B. Chceme vytisknout i další písmena tak, aby vzniklo slovo Budějovice.“

Při tištění zvládl robot do 16.00 jen písmeno B, potom se, podle Trpáka patrně vlivem horka, zasekla hadice. Kompletní betonový nápis bude stát na Sokolském ostrově a pak se přesune na některý z kruhových objezdů.

Na 3D tisku spolupracuje také nezisková organizace PET MAT. „Beton rychle tuhne a robot je poměrně hladový. Běhá tady okolo asi pět lidí a připravují beton. Je to náročné na fyzickou práci,“ říká zástupkyně společnosti Kateřina Nováková.

Robot by sám tisknout neuměl, je třeba mu předem stanovit úkoly. „To je nahrané tady v USB disku, on ví, kudy se má pohybovat,“ říká Jiří Vele z ČVUT. V ruce třímá ovládací panel. „Ovlivňuji jeho rychlost a kolik betonu se vylije na to které místo.“

3D tisk z betonu by se v budoucnu mohl využít nejenom pro umělecké předměty, ale kupříkladu také pro tisk městského mobiliáře, například laviček.