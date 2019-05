Kostičkový fenomén Minecraft slaví 10 let. Počítačová hra je druhou nejprodávanější na světě

Minecraft vytvořil dnes 39letý švédský vývojář Markus Persson přezdívaný Notch. Alfa verze pro počítače vyšla 17. května 2009. Plná verze pak byla vydána o tři roky později. A hned se stala nejoblíbenější hrou v mnoha herních magazínech.

Název Minecraftu je složený ze slov těžení (mine) a výroba (craft). A hráčům umožňuje v otevřeném prostředí tvořit prakticky cokoliv.

Svět Minecraftu je totiž tvořený z různých materiálů, jako je písek, kámen, zlato a další, které jdou těžit a zpracovávat na různé nástroje.

Hráči tak mohou stavět obydlí, pěstovat rostliny, chovat zvířata, těžit nerostné suroviny, obchodovat, vytvářet technická zařízení.

Výrazným prvkem hry je pak její kostičková grafika, která přetrvala dodnes. „Specifikem Minecraftu je, že rámcově vypadá stále stejně. Počítačová technologie sice postupuje, takže předtím byla grafika v malém rozlišení, a dnes už je třeba ve 4K nebo HD rozlišení. Ale pořád jsou to kostičky,“ uvádí Aleš Smutný, šéfredaktor webu Games.cz.

Limitem je vaše představivost

Hru lze hrát v režimu pro jednoho hráče i pro více hráčů. Zájemci tak mohou dát prostor své kreativitě a pouze stavět obydlí či chrámy, nebo třeba i bojovat o přežití.

„Je úplně úžasná z hlediska kreativních možností. Vzhledem k tomu, kolik je tam módů, tak je možné vypnout si jakékoli bojování s hráči, jakékoli nebezpečí a jenom si stavět a klidně tam strávit desítky nebo stovky hodin,“ doplňuje pro Radiožurnál Smutný.

Z původně neznámé hry se stal velice rychle světový fenomén. Velkou sledovanost mají hlavně příspěvky hráčů Minecraftu na video serveru YouTube.

„Pro Minecraft bylo typické, že se hra šířila a popularizovala virálně. Najedou se přes YouTube a tamtamy začalo šířit, že tahle hra je zajímavá a lidé by si to měli zkusit. Geniální vývojář ze Švédska přišel s nápadem, u kterého nečekal, že se z něj vyvine tak obrovský kolos,“ přibližuje Smutný.

Figurky z Minecraftu lze ale také vidět na oblečení, prodávají se jako hračky a svět Minecraftu pronikl i do světa Lega. Děti mohou navštěvovat kroužky Minecraftu nebo se zúčastnit specializovaných letních táborů věnovaných této hře. Bestsellery jsou různé příručky a knihy o Minecraftu. Ceněný je také dokument Minecraft: The Story of Mojang z roku 2012.

Muzeum využilo slavný požár Londýna

A součástí hry jsou také speciální edice, které ji doplňují a rozvíjejí. „Oficiální edice jako Education Edition je podle mě geniální počin, který je určený přímo do škol. Pomocí módu se dá vzdělávat v rámci celé třídy. Přitom je to kontrolované prostředí, takže nehrozí, že děti bude někdo obtěžovat nebo se k nim chovat špatně. Dá se tam naučit strašně moc věcí – od fyziky, chemie až po programování,“ popisuje Smutný.

„Podílejí se na tom také instituce jako londýnské muzeum, které vytvořilo speciální verzi pro výročí londýnského požáru z roku 1666. Jsou tam tři mapy, kde si můžete procházet Londýnem před požárem, během něj a po něm. Vše samozřejmě v kostičkové grafice,“ dodává.

Hlavní popularitu už ale hra podle Smutného ztratila. „Ztratila spíše to, že je něco trendy a že to musí hrát všichni. Zůstala teď u ní taková zdravá komunita, která se tomu chce věnovat vážněji a tvůrčím způsobem. Zatímco ten sociální trhák, který byl vidět hlavně na základních školách, se přesunul k jiným titulům jako Fortnite,“ podotýká.

Odborníci mimo jiné oceňují fakt, že Minecraft je v zásadě bezpečné virtuální prostředí. Problém, stejně tak jako i jiných her, ale podle nich spočívá v tom, že hrou někdy děti vyplňují veškerý volný čas a může vzniknout i závislost.

V roce 2014 převzal majitele Minecraftu – Perssonovu společnost Mojang - americký softwarový gigant Microsoft za 2,5 miliardy dolarů.

Ke konci loňského roku byl Minecraft s 154 miliony prodaných kopií napříč všemi platformami na druhém místě v tabulce nejprodávanějších počítačových her historie pro legendární hře Tetris, kterého se prodalo na 190 milionů kusů.