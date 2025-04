Onkolog: Léky na rakovinu musí projít důkladným testováním. Od chemoterapie zatím neustupujeme

První pacientka v Česku dostala experimentální lék na rakovinu. V Česku podle ministerstva zdravotnictví každoročně přibude přes 60 000 případů zhoubných nádorů. Odborníci očekávají, že počet pacientů s diagnózou rakoviny poroste. „Pokud se lék dostane do fáze jedna, můžeme mluvit o 50procentní pravděpodobnosti, že se dostane do dalších fází klinického zkoušení,“ říká přednosta onkologické kliniky Ústřední vojenské nemocnice Luboš Petruželka. Rozhovor Praha 12:14 10. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pokud se léky dostanou do fáze jedna, neznamená to ještě, že ten lék bude definitivně použit | Foto: Fotobanka Pixabay | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Jak často se nějaký takový nový lék dostane do klinické studie na pacientech?

Co se týká nových léků, tak klinických studií je celá řada. Léků, které jsou takto vyvinuty v České republice, je zatím minimum. Ale dostat se do fáze jedna, tedy do fáze, kdy je lék možné podat nemocným s rakovinou, je v České republice v jednotkách.

Léky, které se celosvětově dostanou do fáze klinické aplikace, lze počítat na stovky. V té preklinické fázi je jich až tisíc.

Jak úspěšné bývají podobné studie, když se lék dostane do klinické studie? Jaká je pravděpodobnost, že opravdu v praxi bude pacientům pomáhat?

Záleží na typu léku. Co se týká nové moderní onkologické léčby - jde o imunoterapeutika, o monoklonální protilátky, o tysinnazové inhibitory - neznamená to, že se úplně opustila chemoterapie.

Pokud se léky dostanou do fáze jedna, neznamená to ještě, že lék bude definitivně použit, protože se u něj hodnotí hlavně nežádoucí účinky. Pokud jsou nežádoucí účinky přijatelné, přechází se do dalších fází dalších. To znamená, pokud se lék dostane do fáze jedna, můžeme mluvit o padesátiprocentní pravděpodobnosti, že se dostane i do dalších fází klinického zkoušení.

Kolik takových fází celkem je?

Celkem jsou v současnosti tři klinické fáze. Ta třetí je fáze, kdy porovnáváme nový lék nebo jeho kombinaci se standardní léčbou.

Ale v současnosti, vzhledem k nové terčové léčbě se některé studie úplně přestavují v tom smyslu, že se objeví terčová struktura, na které se staví ta klinická studie. Ta hodnotí účinnost léku na terčovou strukturu, a ne na tkáni, ze které ten nádor vychází.