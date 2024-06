Zrychlení operací a lepší komfort pro pacienta. To jsou hlavní výhody, které může přinést 3D tisk ve zdravotnictví. I proto založila Fakulta zdravotnických studií a Krajská zdravotní v Ústí nad Labem společnou 3D laboratoř. Lékaři si tam mohou ještě před operací vytisknout například pánev pacienta a lépe se na zákrok připravit. Ústí nad Labem 0:10 3. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Ústí nad Labem začala fungovat 3D laboratoř. Lékařům může pomoci s lepším plánováním operací | Foto: Jan Bachorík | Zdroj: Český rozhlas

„Doposud to bylo tak, že když šel doktor na operační sál, tak si předtím vytiskl nebo si tam potom pustil rentgenový snímek nebo snímek z CT. Dnes může jít chirurg na sál a ještě před tím si nechat celou pánev vytisknout – může si tak ten terén ještě před operací nebo pak i během operace osahat – mimo to tělo,“ vysvětluje výhody 3D tisku přednosta ortopedické kliniky v Masarykově nemocnici Tomáš Novotný.

Podle něj se díky modelu daného místa výrazně zefektivní samotná operace.

„Jsou celosvětová data ukazující, že to snižuje krevní ztráty, zrychluje to dobu operace a dělá to tu operaci méně zatěžující pro pacienta. Na našem pracovišti se zaměřujeme, když to řeknu zjednodušeně, na opravy rozbitých endoprotéz – 3D tisk používáme především pro terén rozsáhlých defektů pánve kolem endoprotéz, které někdo těm pacientům dal třeba před 20 lety. Zatím jich máme 11, to je pravděpodobně i v rámci Česka nejvíc,“ vysvětluje přednosta ortopedické kliniky Tomáš Novotný.

Nová společná laboratoř Krajské zdravotní a Fakulty zdravotnických studií má zároveň přinést nové možnosti lékařům, kteří se zajímají o inovace.

