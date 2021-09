Z vesmíru se vrátila loď Crew Dragon. Poprvé Zemi obletěla posádka bez profesionálního astronauta

V Atlantském oceánu u pobřeží amerického státu Florida přistála po letu na oběžné dráze kolem Země čtyřčlenná civilní posádka lodi Crew Dragon společnosti Space X podnikatele Elona Muska. Jejich kapsle SpaceX se spustila do oceánu těsně před západem slunce v 1.08 SELČ nedaleko místa, kde let o tři dny dříve začal. Informují o tom světové tiskové agentury. Je to první zcela amatérská posádka, která obletěla Zemi bez profesionálního astronauta.

Cape Canavarel (USA) 6:37 19. září 2021