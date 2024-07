Vozítko VIPER na Měsíci hledat vodu nebude. Americká NASA zrušila misi z finančních důvodů

Americká NASA zastavila vývoj vozítka VIPER, které na Měsíci mělo hledat vodu a měsíční led. Vozítko je ale přitom už sestavené a čekalo na další testy. Podle úřadu byla mise zrušena z finančních důvodů, agentura spoléhá na to, že VIPER buďto celý prodá, anebo ho rozebere a pošla jednotlivé přístroje na Měsíc jiným způsobem. Washington 18:39 18. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vozítko mělo na povrchu Měsíce zkoumat hlavně vodu v okolí jižního měsíčního pólu | Foto: NASA | Zdroj: AFP / Profimedia

Hlavním důvodem zrušení mise je snížený rozpočet NASA na příští rok. Konkrétně vědecký program dostane o miliardu dolarů méně, než se předpokládalo, tedy v přepočtu víc než dvacet miliard korun. Nikki Foxová z ředitelství vědeckých misí na telekonferenci NASA uvedla, že agentura stála před rozhodnutím, ve kterých misích pokračovat a kterou ukončit.

Odhadované další náklady by podle Foxové znamenaly, že by NASA musela zrušit nebo omezit mnoho dalších misí v lunárním programu CLPS. Zdůraznila, že to není tím, že by vozítko VIPER bylo nekvalitní nebo předražené, ale důležitější bylo zachovat měsíční program jako takový.

Zastavením mise se ušetří 84 milionů dolarů, tedy zhruba dvě miliardy korun. Za dosavadní vývoj vozítka sice NASA už utratila pětkrát víc peněz, ale podle expertů nevyjdou úplně vniveč. Sestavené vozítko napřed nabídnou k prodeji kompletní, pokud by se neprodalo, rozeberou ho a jednotlivé součástky pošlou na Měsíc jiným způsobem.

Nikki Foxová uvedla, že tři z přístrojů vozítka VIPER mají své kopie na jiných měsíčních misích. Jeho ztrátu se tak podaří aspoň částečně nahradit.

Vozítko mělo na povrchu Měsíce zkoumat hlavně vodu v okolí jižního měsíčního pólu. Název VIPER je zkratkou pro polární průzkumné vozidlo pro zjišťování těkavých látek. Původně mělo sto dní jezdit po povrchu a zkoumat ledové vrstvy.

Není to ale jediný přístroj s podobným posláním. Ještě v letošním roce by měl u jižního pólu Měsíce přistát první polární experiment pro těžbu ledu, zkratkou PRIME-1. Další výzkum ledu je plánovaný pro pilotované mise z programu Artemis.

Vědce na měsíčním ledu zajímá hlavně jeho přesné složení. V ledu chtějí najít odpovědi na některé záhady z historie Měsíce i celé naší Sluneční soustavy. Kosmonautika se na led dívá praktičtěji, jestli jsou v něm nějaké užitečné suroviny. Už samotný led je praktický, je to vodík a kyslík neboli surovina pro raketové palivo. Ale mohly by tam být i jiné látky, třeba vzácné kovy nebo jiné suroviny.