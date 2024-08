Padající hvězdy na fialové obloze. Oblohu nad Českem rozzářila polární záře a Perseidy

Pokud jste v noci na úterý pozorovali oblohu, mohli jste zahlédnout přímo nebeskou podívanou. Na některých místech se nebe zbarvilo do fialova a zároveň byly vidět padající hvězdy. Šlo o kombinaci polární záře a vrcholu meteorického roje Perseid. „Činnost meteorického roje Perseid je až do 24. srpna. Ale doporučuji neotálet,“ radí Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd. Praha 14:07 13. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Krátce před půlnocí v noci na úterý byla v Pavlově na Jihlavsku dobře viditelná polární záře | Foto: Luboš Pavlíček | Zdroj: ČTK

Jak vzácné je, že se na noční obloze objeví polární záře i Perseidy zároveň?

Je potřeba říct, že to nemá souvislost. Je to opravdu náhoda. A náhoda někdy bývá vzácná. Včera se to krásně sešlo s tím, že byla noc maxima meteorického roje Perseid a zároveň relativně ne příliš očekávaná polární záře. Štěstí přálo pozorovatelům Perseid, protože většina z nás asi vyrazila na Perseidy, nikoliv na polární záři.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s Pavlem Suchanem z Astronomického ústavu Akademie věd

A pokud jsme to propásli, šlo by to ještě dnes v noci?

Je to trošku jako sázet na dostihové koně, protože současná situace není úplně jednoznačná.

Na Slunci probíhalo a stále probíhá mnoho erupcí, protože jsme v roce maxima sluneční činnosti, tedy v jedenáctileté periodě, takže je to očekávané.

Erupce jsou spojeny i s výrony hmoty do prostoru sluneční soustavy, ale je to nepředvídatelné proto, že se tam mísí různé rychlosti a různé hustoty vyvržených oblaků. A když se spojí, tak mohou vyvolat geomagnetickou bouři.

Právě teď výrazné zesílení polární záře !!! Nádherné sloupy nad severním obzorem ! pic.twitter.com/YyL5VTYgzR — Lukáš Ronge (@RongeLukas) August 12, 2024

Zatím to nevypadá tak, že bychom měli přes celou oblohu naprosto jasně viditelnou polární záři. I ta včerejší byla na hranici pozorovatelnosti okem. Někdo ji viděl, někdo ji mohl jenom vyfotografovat.

Doporučuji sledovat monitory polárních září, ať už na www.astro.cz – Česká astronomická společnost, nebo na facebooku Sluneční Patrola Astronomického ústavu Akademie věd. Nebo si do mobilu nainstalovat aplikaci polárních monitorů a sledovat parametry, jestli ano, nebo ne.

Ještě tak rok je jistá šance, že uvidíme polární záři i v našich zeměpisných šířkách, popisuje astronom Číst článek

Perseidy se na noční obloze ale objevují každé léto. Dá se říct, dokdy je budeme moci letos pozorovat?

Činnost meteorického roje Perseid je až do 24. srpna. Ale doporučuji neotálet, pokud chcete vidět ještě nějakou Perseidu. Protože Perseidy jsou typickým meteorickým rojem, jehož aktivita pomalu narůstá, ale velmi rychle po maximu klesá. Takže má smysl pravděpodobně pozorovat spíš dnes nebo pozítří v noci, ale potom už to nebude 80 meteorů za hodinu, ale výrazně méně.