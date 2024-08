Start lodi Crew Dragon s miliardářem Isaacmanem na palubě museli odložit. Unikalo hélium

Start rakety Falcon 9 s kosmickou lodí Crew Dragon v rámci mise Polaris Dawn, jejíž posádka se chce pokusit o první komerční výstup do volného vesmíru, se odkládá o nejméně 24 hodin, uvedla agentura AFP s odvoláním na oznámení společnosti SpaceX. Důvodem odkladu je podle společnosti Elona Muska únik hélia. Raketa měla odstartovat v úterý. Kennedyho vesmírné středisko 7:32 27. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Start rakety Falcon 9 s kosmickou lodí Crew Dragon v rámci mise Polaris Dawn, jejíž posádka se chce pokusit o první komerční výstup do volného vesmíru, se odkládá o nejméně 24 hodin | Foto: Scott Schilke/Sipa USA | Zdroj: Reuters

Tento let by byl historický, protože by poprvé umožnil soukromým cestujícím opustit vesmírnou loď a vydat se do volného vesmíru, chráněni pouze skafandrem. Ale odborníci nejprve musí prozkoumat únik hélia. To je nehořlavý plyn, běžně používaný k natlakování raketového paliva, poznamenala AFP.

Mise Polaris Down byla proto odložena o nejméně 24 hodin. Raketa by nově měla odstartovat ve středu 3.38 místního času (9.38 SELČ), avšak SpaceX varovala, že let čtyřčlenné posádky by mohl být odložen na pozdější dobu, buď ve středu či ve čtvrtek.

Riskantní pětidenní mise Polaris Dawn, která si jako jeden z cílů klade první soukromý výstup do vesmíru, se po dvouletém výcviku má zúčastnit americký miliardář, bývalý vojenský pilot a dvě specialistky společnosti SpaceX, která let provozuje a zčásti financuje.

Velitelem mise bude miliardář Jared Isaacman, který se do vesmíru podíval už v roce 2021. Tehdejší mise zvaná Inspiration4, rovněž pod hlavičkou SpaceX, se stala vůbec první výpravou do kosmu bez účasti profesionálního astronauta.

Spolu s Isaacmanem se do kosmického plavidla nalodí Scott Poteet, pilot s dvacetiletou zkušeností z amerického letectva a rovněž účastník mise Inspiration4, a Sarah Gillisová a Anna Menonová, vedoucí techničky kosmických operací společnosti SpaceX.

Posádka podstoupila intenzivní výcvik, který zahrnoval zhruba 2000 hodin na simulátoru, cvičení v centrifuze, seskoky padákem či výstup na ekvádorskou sopku Cotopaxi.

Program Polaris

Program Polaris má zahrnovat celkem tři mise a financuje jej Isaacman spolu se společností SpaceX miliardáře Elona Muska. Úvodní mise bude mimo jiné prvním velkým testem nových skafandrů od SpaceX a představuje nejnovější riskantní komerční milník, který chce Muskova vesmírná společnost překročit na cestě k vybudování kolonie na Marsu.

Mise má podniknout na palubě na 40 experimentů, hlavní cíle má ale tři. Loď nejprve vystoupá do výšky 1400 kilometrů, což je největší vzdálenost pilotovaného letu od Země od ukončení amerického lunárního programu Apollo.

Tehdejších misí se ovšem účastnili pouze muži, Gillisová a Menonová se tak stanou ženami, které se dostaly nejdále od naší planety. Pro srovnání, Mezinárodní vesmírná stanice (ISS) krouží na oběžné dráze ve výšce přibližně 400 kilometrů.

Polaris Dawn dále plánuje test laserové komunikace mezi kosmickou lodí a družicemi Starlink společnosti SpaceX.

Zlatým hřebem mise má ale být po sestupu na nižší oběžnou dráhu výstup do volného kosmu, který je naplánován na třetí den a má být přenášen živě. Crew Dragon nemá přetlakovou komoru, takže se před historickým výstupem odtlakuje celá kabina. Všichni členové posádky si proto vyzkouší nové bíločerné skafandry, mimo loď ale vystoupí jen Isaacman a Gillisová.

Výstupy do volného kosmu dosud provedli jen astronauti vládních agentur z USA, Sovětského svazu či Ruska, Kanady, Číny a ze zemí zastoupených Evropskou kosmickou agenturou (ESA).