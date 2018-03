1. 8. 2012 |Václava Marešová, Veronika Sedláčková, Mirko Kašpar |Zprávy z domova

Do boje o senátorská křesla vyráží hnutí Ano 2011 v čele s miliardářem Andrejem Babišem. On sám se na dnešním ustavujícím sjezdu stal předsedou hnutí a představil sedm kandidátů do podzimních voleb, osobně však kandidovat nebude. Slibovaná zvučná jména ale Babiš nezískal a jak přiznává, nemá ani program. Podle svých slov ho hnutí vymyslí až po volbách.