Astronauti se z vesmírné stanice nevrátí lodí Starliner. Na Zem je dopraví konkurenční společnost

Loď vyrobená společnosti Boeing ohlásila při konečné fázi svého červnového letu únik paliva a selhání několika naváděcích trysek. Astronauty tak zpět dopraví zařízení konkurenta Boeingu, firmy SpaceX.

Astronauti Barry (Butch) Wilmore a Sunita (Suni) Williamsová tedy budou na ISS výrazně déle, než se očekávalo. Podle původních plánů měli ve vesmíru zůstat jen několik dnů a vrátit se na Zem v polovině června.

Zpáteční let kosmické lodě Crew Dragon je podle dřívějších informací NASA naplánován na únor.

„NASA rozhodla, že se Butch a Suni vrátí s posádkou Crew-9 příští únor a že Starliner se vrátí bez posádky,“ uvedl šéf NASA Bill Nelson. Podle dalšího představitele americké vesmírné agentury Stevea Stiche by zpáteční let s posádkou byl příliš riskantní.

Starliner by se tak měl pokusit o návrat na Zem bez posádky na začátku září, píše agentura AP. Loď má přistát v poušti státu Nové Mexiko.

Již několik týdnů se technici NASA a Boeingu snaží najít příčinu závady a vyřešit ji. Podle Stiche měl úřad s Boeingem „technickou neshodu“, jelikož společnost tvrdila, že může zajistit bezpečný let zpět s posádkou.

Sobotní rozhodnutí amerického úřadu je podle agentury AP neúspěchem pro Boeing. Firma po prohlášení NASA oznámila, že připravuje bezpečný návrat své lodi bez posádky. Nelson uvedl, že agentura nadále počítá s Boeingem a že si je na 100 procent jistý, že Starliner znovu poletí do vesmíru s lidskou posádkou.

NASA si před deseti lety v rámci programu spolupráce s komerčními subjekty objednala kosmická plavidla u společností SpaceX a Boeing. Zatímco první let Crew Dragon od SpaceX s posádkou se uskutečnil v roce 2020, Starliner od Boeingu kvůli četným průtahům při vývoji a kvůli následným odkladům nakonec s astronauty vzlétl až letos 5. června.

After extensive review by experts across the agency, NASA's @BoeingSpace Crew Flight Test will return with an uncrewed #Starliner. Astronauts Butch Wilmore and Suni Williams are scheduled to return to Earth next spring aboard #Crew9: https://t.co/bfjenUU1Jf pic.twitter.com/c4NzZVJcvw