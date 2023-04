Nízkopříjmové rodiny mají pocit, že kvůli Ukrajincům na ně nezbyde. Ale to nezbylo ani dřív, říká Antonová

Překladatelka a ředitelka ženského spolku Vesna Barbora Antonová z Brna letos získala Cenu Františka Kriegla za občanskou statečnost. „Mám z toho pocit velké odpovědnosti, ale kamarádka mi říkala, že to mám za něco, co už jsem udělala. Že to není jako předplatné, že se musím chovat slušně i mravně i do budoucna. Taky mě uklidnilo, že přede mnou cenu získal můj kamarád Matěj Hollan, to tu cenu v mých očích zlidštilo,“ říká Antonová.

Praha/Brno 14:29 22. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít