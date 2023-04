Čas očisty. Apoštolka z TikToku ovládla pražskou konferenci vzkříšení, došlo i na vymítání démonů

Na Velký pátek si mnoho křesťanských církví připomíná ukřižování Ježíše Krista. V příhodný den se v Praze konala Mezinárodní konference probuzení, organizovaná malým evangelikálním hnutím PPG Ministries. Její hostkou byla Kathryn Kricková, „samozvaná“ apoštolka, která se na sociálních sítích prezentuje službami uzdravení, při kterých ze stoupenců církve vyhání démony. Server iROZHLAS.cz konferenci navštívil a přináší reportáž. Reportáž Praha 11:15 10. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Apoštolka Kathryn Kricková na Mezinárodní konferenci probuzení | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz / PPG Ministries

V předsálí konferenčních prostor vysočanského hotelu Clarion postává na Velký pátek několik skupin a potichu si povídají. O kousek dál trochu nervózně kouká do mobilu Josef Šala. Představuje se jako Trip.

Na první pohled není typickým účastníkem Mezinárodní konference probuzení. Pobledlému mladíkovi s volným oblečením a rozepnutým oblečením zdobí tvář permanentní tetování s nápisem face, tedy tvář. Je jedním z mála hostů, který se akce neúčastní kvůli hlavní hvězdě večera.

„Jsem tu přes dvě kamarádky. Kathryn Krickovou jsem neznal,“ popisuje Trip. V křesťanské komunitě se angažuje asi tři měsíce.

Výjev z Mezinárodní konference vzkříšení. Samozvaná apoštolka Kathryn Krick, hvězda křesťanské komunity na sociálních sítích, pomáhá ženě při tzv. službě uzdravení a zbavit se konkrétních vnitřních démonů. pic.twitter.com/PflABOHn6b — Timon Láska (@laska_timon) April 9, 2023

Josef neboli Trip se ale zdá být vzácným případem. Většina z přibližných 1700 hostů konference se na akci dostavila právě kvůli apoštolce Krickové. Mezi nimi je i čtyřicetiletá Marie. Dorazila i s manželem a malým synem.

„Kathryn jsme našli na instagramu. Jsme katolíci a osobnosti spojené s církvi hledáme i na sociálních sítích,“ vysvětluje serveru iROZHLAS.cz Marie. To, že Kricková přísluší k jiné křestanské církvi, jí nevadí. Scény uzdravení jsou podle ní zajímavé i pro katolíky.

Taková krásná holka

Samotná konferenční místnost oproti skoro prázdné hotelové lobby nabízí úplně jiný pohled. Zaplněná hala se připravuje na spirituální zážitek zprostředkovaný Kathryn Krickovou, jedenatřicetiletou internetovou hvězdou křesťanské komunity, která do Prahy přijíždí ze Spojených států.

Večer zahajuje jeden z organizátorů celého večera, pastor C. Raymond Onuh. Raymond je zakladatelem a členem pražského hnutí Power Presence of God Ministries, pod jejíž záštitou konference probíhá. Vstupenka na akci stála 500 korun.

Organizátor Mezinárodní konference vzkříšení a zakladatel církve PPG Ministries, pastor C. Raymond Onuh | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz / PPG Ministries

Raymond vyzývá napjatý dav k nutnosti evangelizace společnosti. „Musíme evangelizovat. Ale potřebujeme tu moc. Moc od Boha,“ upřesňuje.

„Všichni jste promluvili nebeským hlasem. Nebesa jsou otevřena. A jestli nevěříte v zázraky, tak dnes jeden zažijete. A sami přijmete,“ láká kněz na pokračování programu. „Ať se vám to líbí nebo ne,“ dodává na konci projevu bez nadsázky pastor Raymond.

„Jsme církev, která obsahuje různé duchovní služby – službu pro mladé, nemocné, seniory, evangelizace a modlení. Toto jsou také naše cílové skupiny, které jsou aktivní. Máme asi 46 členů, většina z nich se k nám připojuje online. A chceme přinášet Boží slovo a materiální pomoc také lidem bez domova,“ popisuje fungování svého hnutí pro server iROZHLAS.cz pastor Raymond.

Serveru iROZHLAS.cz následně popisuje, že nechtěl vždy být pastorem. Je ženatý, má děti. Pochází z Nigérie, do Česka se přistěhoval před 16 lety, dlouhodobě pracoval v IT. V roce 2018, jak říká, vyslyšel volání Boha. „Žádal mě, ať všeho zanechám, a jdu šířit Jeho slovo ve jménu Božího království,“ sděluje pastor. Poslechl ho a následně založil uskupení Power Presence of God.

„Tady těch skupin je obrovské množství i u nás, mívají zahraniční pastory. Tyto skupiny jsou ale relativně malé. Mají třeba několik desítek či nižších stovek členů. Velmi často nejsou nikde zaregistrované a ani nechtějí být. Žijí si takovým vlastním životem. Je často náročné se k takovým skupinám dostat, jak jich je velké množství,“ přibližuje serveru iROZHLAS.cz religionista z Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity David Václavík.

Církve, které se řadí mezi evangelikální či pocházejí z toho prostředí a které reprezentuje i právě Kathryn Kricková, v Česku nejsou tolik populární. Alespoň zdánlivě.

„Evangelikální skupiny umí formou komunikace a tématy oslovit hlavně mladé lidi, umí zaujmout chtěnou cílovou skupinu.“ David Václavík, religionista

„Hlavní boom zažívají ve Spojených státech, fungují ale globálně. Celá řada těch církví je velmi úspěšná i v tradičních katolických oblastech, jako je Latinská Amerika,“ vysvětluje religionista.

„Tyto skupiny jsou v celkovém pohledu schopné oslovit velké skupiny lidí. A to ty skupiny, na které třeba tradiční denominace jako katolická církev neumí dosáhnout, protože je neumí oslovit. Evangelikální skupiny umí formou komunikace a tématy oslovit hlavně mladé lidi, umějí zaujmout chtěnou cílovou skupinu. Když je navíc dáte dohromady, tak zjistíte, že tento proud křesťanství relativně žije a je schopný více lidí oslovit než ztratit,“ dodává Václavík.



‚Věřím, že probuzení je tady‘

Hala se zaplňuje do posledního místa, lidé stojí či sedí i v uličkách či na okraji haly. Ačkoliv se v davu nachází také děti a senioři, největší zastoupení zde mají mladí dospělí a lidé ve středním věku. Generační rozestoupení je i přesto rozmanité, akce nebyla cílena pro určitou skupinu lidí a na davu je to poznat.

Na konferenci zavítala i 75letá Darina Sedláčková. I pro ni je hlavním důvodem návštěvy účast apoštolky Krickové. „Dívám se na službu Boží skrze slečnu Kathryn už asi 1,5 roku. Sleduju ji na Youtube. Jsem fakt ráda, že se to děje, říkala jsem si, jak by bylo super, kdyby přišla do Čech,“ říká s úsměvem Darina.

K osobnosti apoštolky Krickové byla nejprve skeptická. „Ze začátku jsem si říkala: to je jen taková krásná holka, to asi nebude něco trvalého. Pak jsem se ale modlila a teď věřím, že káže jen to, co je v Bibli, a že tu probuzení opravdu je,“ naráží na název konference seniorka.

S návštěvou apoštolky ale byla, jak sama říká, obeznámena už před čtyřmi lety. „Byli jsme s manželem na konferenci Healing Rooms v Helsinkách. A tehdy, před čtyřmi lety, nám tam prorokovali, že bude v Čechách probuzení. Čekala jsem, co s tím Pán Bůh udělá, a teď se mi to naplnilo. Jsem ráda, že to můžu sledovat. Věřím, že probuzení je tady,“ říka Darina.

Apoštolka a influencerka

Po písních chvály a Raymondově úvodním slovu už přichází na scénu hlavní hvězda večera, influencerka křesťanské komunity Kathryn Kricková. Jedenatřicetiletá Američanka se popisuje jako Apostle, tedy apoštolka a pastorka.

„Apoštolka Kathryn je vedoucí pastorkou církve Five Fold Church, kde se dějí zázraky. Lidé jsou uzdravováni, vysvobozováni a proměňováni, protože prorocké pomazání působí mocně. Kathryn touží vidět lidi, jak přijímají Boží moc prostřednictvím Ježíšovy prorocké a apoštolské služby; vidět lidi osvobozené, plné horlivosti a proměněné ve zralé Boží nádoby,“ popisuje činnost kazatelky její webová stránka. Stejné informace poskytuje i web její církve Five Fold Church.

Religionista Václavík popisuje tuto skupinu jako jednu z tisíců podobných, které vychází z proudu evangelikálního křesťanství, konkrétně ji řadí do dynamického typu amerického protestantismu.

„Jeho hlavní rozvoj byl v 19. a 20. století. V zásadě je tvořeno velkým množstvím malých skupin, dává důraz na osobní náboženský prožitek. Křesťanská víra pro členy těchto církví znamená také vnitřní obrácení se směrem k Bohu. Být křesťan nemusí být viditelné na životě toho jedince,“ říká Václavík.

Podle něj jsou kromě procesu jakési náboženské individualizace tyto náboženské skupiny také předmětem časté kritiky.

„Jsou spojovány s aktivitami a koncepty, které zejména mainstreamové denominace nahlíží jako na problematické záležitosti. Objevují se tam radikální koncepce protestantismu, například teologie prosperity. Bývají tam i extrémní projevy Ducha svatého jako mluvení jazyky a také dar proroctví. To je jedna z věcí, která bývá kritizována nejčastěji. Velmi často jsou pak představitelé těchto církví obviňováni z toho, že se dostali na hranu hereze, že reprezentují falešné proroky,“ doplňuje religionista.

Osobností apoštolky se podrobně zabýval losangeleský zinový magazín theLAnd. Kricková se v roce 2013 přistěhovala z malého města Andes na východním pobřeží do slunné Kalifornie. Toužila se stát herečkou.

Získala pár epizodních rolí, převážně v reality show. Také zkoušela prorazit jako hudebnice, vydala singl Perfect Love, který některé servery popsaly jako první skladbu žánru křesťanské elektronické taneční hudby. „Vedl mě k tomu Bůh,“ uvedla Kricková.

Sam Kestenbaum (@skestenbaum) delves into the demon-exorcizing, faith healing, Tik Tok-streaming, miraculous new old-time ministry of Kathryn Krick to find out how a one-time Christian EDM singer became a Pentecostal sensation ➡️ https://t.co/DBgtmPTS4X pic.twitter.com/NO53JcSSVd — (@theLAndmagazine) April 13, 2022

Po celou dobu si k němu hledala cestu. Jako zlomové setkání popisuje magazín účast na konferenci tanzanského pastora Kasambaleho Mosese Geordavieho. Na svých webových stránkách se pastor Geordavie chlubí, že je od svých pěti let obdařen zázračnými schopnostmi, mezi něž nyní patří prorokování a uzdravování nemocných. Ve své vlasti založil náboženskou skupinu a podle theLAnd je hlavou několika služeb a médií včetně rozhlasové stanice, pravidelných televizních programů a hudebních festivalů.

Apoštolka Kathryn Kricková a pastor C. Raymond Onuh | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz / PPG Ministries

Geordavie hledal někoho, kdo by jeho učení šířil v prostředí Los Angeles. Kricková byla ideální kandidátkou. Založila odnož Geordavieho církve, v roce 2020 ji následně přejmenovala na Five Fold Church a stala se tak hlavou vlastní skupiny. Tehdy ale měla pouze několik následovníků, kteří se scházeli v pronajatých prostorách poblíž slavné losangeleské ulice a parku Mulholland Drive.

K průlomu v apoštolské kariéře Krickové pomohla pandemie covidu-19 a také sociální sítě. Mnoho církví a kostelů tehdy provozovaly bohoslužby a obřady pouze online nebo přerušily fungování úplně. Kricková ale pokračovala dál, internet začaly plnit prostřihy z jí vedených obřadů, na kterých Kricková vzývá démony a nečisté síly, aby opustily tělo už tak osvobozené mysli věřících.

Videa zachycující služby uzdravení a osvobození, jak je Kricková sama popisuje, zafungovala téměř okamžitě. Týdenní bohoslužby se rázem staly populárními a z Krickové vycházející hvězda křesťanské komunity na sociálních sítích. V roce 2021 už její účet, v té době už plný mnoha údajných exorcismů, sledovaly statisíce lidí, největší popularity s nimi dosáhla na platformě TikTok.

„Typově je takových postav v tomto proudu stovky. Často ty sbory, zejména v USA, vznikají kolem takových charismatických kazatelů. Není v tom výjimečná,“ vysvětluje fungování kolem apoštolky David Václavík.

Popisuje, že uskupení a skupiny podobné Five Fold Church dávají větší důraz na formu sdělení než na obsah.

„Jsou to relativně známé a popsané strategie. Americké evangelikální křesťanství dává více důraz na formu sdělení než na obsah. Tu teologii, co komunikují, nedělat komplikovanou, ale jednoduchou, srozumitelnou. Efektivně pracují s médii, sociálními sítěmi nebo aplikace. Není to jen TikTok, celá řada těch hnutí má Youtubové kanály, Instagram, Facebook. Jsou to většinou relativně krátké klipy, dnešní uživatel není schopen sledovat 2 hodiny dlouhá videa jako film. Musí to být atraktivní,“ ukazuje na příkladu Krickové fungování evangelikálních uskupení religionista Václavík.

Popisuje také fenomén nárůstu ženských kazatelek. „V posledních 30 letech je také viditelný nárůst kazatelek-žen. To dříve vůbec nebývalo zvykem.“ Kritice adresované Krickové za to, že je žena-kazatelka, se nediví. „Ten proud je velmi kompetitivní vzájemně, často si kazatelé sahají na stejné cílové skupiny, takže to napětí tam bývá,“ myslí si religionista.

Obřad uzdravení

Na pódium konfereční haly hotelu Clarion ale nepřichází žena s pochybnostmi ohledně své minulosti. Kricková od první minuty funguje jako lídryně davu a účastníci pražské Mezinárodní konference probuzení jsou z apoštolky po prvních minutách projevu naprosto unešení.

Samotnému „obřadu“ pomazání, uzdravení a osvobození předchází hodina projevu Krickové, uvedeného jako „kázání a projevy Ducha svatého“. Během této hodiny žena adresuje své kázání s misí podpořit osobní svobodu jednotlivce skrze víru v Ježíše Krista. Cituje několik pasáží z Bible, které směřují k posílení osobnosti a jejího ducha.

Kricková staví po celou dobu posluchače na úroveň sebe sama a nebrání se ani určitým porovnáním s nejvyššími symboly křesťanského náboženství. „Ježíš má kompletní zdraví a svobodu. A vy ji máte mít taky. Také jste děti Boha, a to znamená, že v duchu máte dědictví. A tím je uzdravení a svoboda,“ říká Kricková.

Poměrně klidná první hodina ale dospívá do chvíle, kdy se prezentace myšlenky kompletního uzdravení stáčí k duševnímu zdraví a well-beingu. Kricková v jedné chvíli otevřeně hlásí vykonstruovanost poruch osobnosti, depresí a závislostí. O závažnosti duševních poruch přitom mluví třeba Světová zdravotnická orgaizace (WHO).



„Ježíš zničil prokletí, a tak kráčím ve své nadvládě. Nemám úzkost. Nemám depresi. Mám jasnou mysl a Bůh mi nedal ducha strachu. Jsem dokonalá skrze Ježíše,“ důrazně prezentuje apoštolka.

„Já mluvím a svým hlasem odmítám ďáblovy lži. Mluvím boží pravdu. Jsem uzdravená,“ dodává Kricková.

Přinejmenším zvláštní je i samotný způsob sebeprezentace Krickové. Ta čelí od různých zástupců evagelikálních církví ostré kritice. A to nejen za samozvaní apoštolkou, které je podle některých členů absolutně nepatřičné, ale také zá falšování scén ozdravení.

Americký konzervativní křesťanský magazín Protestia v roce 2021 upozornil, že jedna z „posedlých“ žen, které Kricková vyléčila, se objevila i na videu jiného exorcisty Boba Larsona. Ten je poskytováním vymítání zlých démonů proslulý, poskytuje je za poplatek téměř 300 dolarů (7500 korun) i online přes platformu Skype.

Služba uzdravení a osvobození

Projevů „božího léčitelství“ se nakonec dočkají i hosté pražské konference. Po zhruba hodinovém monologu, doprovázeném občasným tleskotem, zve Kricková posluchače k pódiu.

Její proces uzdravování je snadný pro ni a přímočarý pro sledující: vyzve démony a duchy, které v sobě člověk nese, k opuštění těla i mysli. Následně některé démony konkretizuje (slyšíme například ducha rakoviny, předčasné smrti i sexuálního zneužívání) a po odpočtu do tří zlé síly tělo věřícího opustí.

Po prvotním udělení služby uzdravení a osvobození se zájemci ke Krickové jen hrnou. Čekání i následné procesy doprovází řev, pláč, mnoho z věřících se třese a padá ženě k nohám. Někteří po službě nedokáží odejít, zůstávají desítky minut bez hnutí ležet na pódiu. Nikdo se jim nevěnuje, apoštolka je obkračuje za dalšími fanoušky. Zdravotnický dozor v sále neexistuje.

Silné emoce doprovázely dav a Kathryn Krick při službě uzdravení. Lidé u samozvané apoštolky padali na kolena, někteří po daru nemohli místo opustit a zůstali ležet na pódiu vedle ženy. pic.twitter.com/Gpb9EaXSuo — Timon Láska (@laska_timon) April 9, 2023

Jak dokáže Kricková pojmenovat démony, které konkrétního člověka trápí, aniž by jej znala?

Její komunikace vůči věřícím začíná otázkou, zda se chtějí něčeho zříci. Pokud to člověk do mikrofonu, který drží překladatelka a asistentka, nesdělí, vyjmenovává Kricková problémy trápící současnou společnost. Často zmiňuje generační traumata, nemoci.

U posluchačky tmavé pleti explicitně jmenuje démona rasismu, další ženu žádá o oproštění se od démona sexuálního zneužívání. Po této zpovědi nastává hrobové ticho, žena křičí, ale po chvíli se od apoštolky vzdaluje.

Radikální teologie a psychoterapie

Kathryn Kricková působí jako uvolňovač emocí, kterých je v hale během scén služeb osvobození přítomných opravdu hodně. Otevírá posluchačům nevyléčené rány, aniž by se na ně přímo musela ptát, a vzývá je k jejich odproštění skrze víru v Ježíše Krista.

Podle religionisty Václavíka není Kricková ničím speciální. „V něčem se trošku liší od většiny kazatelů a kazatelek tím, že používá TikTok jako platformu, která je typicky dělaná pro mladé lidi. Není to o typu sdělení, ale je to o té formě. Našla si místo ve virtuálním světě, které umí celkem dobře zpracovat. Ale v ničem originální není,“ říká Václavík.

Lídři evangelikálních církví se často prezentují tím, že chtějí řešit palčivá témata. Obvyklá záležitost je podle religionisty propojit každodenní život s náboženstvím.

„Ti démoni se nemusí jen týkat se nemocí, mohou to být i nějaké duševní schopnosti či danosti, které v dnešní společnosti nevnímáme jako něco pozitivního. Mají být nahrazeny něčím, co ve společnosti pozitivní je. Často u těchto skupin dochází ke spojení nějaké radikální křesťanské teologie a psychoterapie. Tváří se, že vám léčí duši,“ pojmenovává spojení Václavík.

Některé posluchače ale sdílení traumat uprostřed haly v Praze zasáhne více než jiné. Mladá žena, která jako svého démona častuje panickou ataku, se na pódiu zříká generační kletby. „Můj život patří Ježíši a jeho ranami jsem byla ozdravena. Jsem nové stvoření, haleluja!“

Následně se začíná nekontrolovatelně třást. Odpočet apoštolky Krickové viditelně otřesené ženě nepomáhá, nadále pracuje se svými emocemi. Pod pódiem ale již křičí další posluchač dožadující se uzdravení. Kricková proto přebíhá k němu. Žena zůstává na pódiu dalších 15 minut, nikdo se jí nevěnuje. Teprve poté ji organizátoři odvádí na klidnější místo na kraj haly.

Kathryn Kricková kromě fantastických řečových dovedností umí také precizně pracovat s davem. Zatímco na začátku mířila svá proroctví výhradně na jednotlivce, na konci večera už k upuštění od kleteb a démonů vyzývá celý dav.

Pojmenování závažných témat

Evangelikální kazatelé byli schopni zaplnit velké prostory už v 90. letech na akcích, kde zprostředkovávali Ducha svatého. Tehdy se výjimečné osobnosti věnovaly léčení převážně fyziologických projevů. To se ale v poslední době podle Václavíka mění.

„Mnohem větší důraz je dáván na takzvaný holistický přístup, zdůrazňuje se psychická pohoda, vyrovnanost. A tohle si přijde za kazatelem pojmenovat někdo, kdo už trochu tuší, že má problém. Kazatelé velmi často jen ‚ťuknou‘ na něco, co už je do jisté míry otevřené. Hledající lidé sami vnitřně tuší, že něco není v pořádku, a ten kazatel uhodí hřebíček na hlavičku. Nejen že pojmenuje ten problém, on i nabídne duchovní řešení,“ vysvětluje Václavík možné davové zaujetí náboženskými osobnostmi.

„Ona pojmenuje něco, co vidí, že je pro současnou skupinu lidí závažným tématem. Může to být třeba i duševní nespokojenost nebo nenaplněnost. Umí pracovat s tou cílovou skupinou, která už tam dopředu jde s nějakým očekáváním,“ dodává religionista.

Není to na škodu?

Otázkou je, zda prezentace Kathryn Krickové není manipulativní a zda nemůže lidem nějak ublížit. Pomůže lidem otevřít problémy k řešení, nebo můžou být na škodu?

„To nelze zodpovědět obecně. Bavil jsem se o tom i s lékaři. Problém nastává, kdy ten dotyčný řekne, že duchovní cesta je jediná, která vás z té nemoci dostane. Pokud se léčíte medicínsky a k tomu hledáte pocit duchovní jistoty, je to v pořádku, to je při nemoci důležité. Pokud ale duchovní řekne, že konvenční léčba je k ničemu a duchovní cesta je ta jediná správná, tak to považuji za velmi problematické,“ uzavírá Václavík.

Jedno je ale jisté: Kathrynina služba uzdravování je pro zaplněnou halu hitem a nadšený je i Trip. „Líbí se mi to moc. Nic jsem si o ní před akcí nehledal, bylo to takový narychlo. Kathryn mi připadá strašně fajn, sympatická. Vypadá moc hodná a její projev je úžasnej,“ popisuje mladík.

Ještě intenzivnější pocity má Darina Sedláčková. „Nejsem jen spokojená. Jsem hrozně vděčná a musím být vděčná. Je to opravdu o Boží lásce a každý může přijmout to, co prožívá ona,“ zakončuje Darina.

„Jsem spokojen s manifestací Boží moci skrze Kathryn. Nemyslím si, že ona něco udělala. To všechno Bůh. Ona se stala Boží nádobou, a skrze ní s námi Bůh promlouval, a dokázal hodně,“ hodnotí proběhlý večer pastor Raymond. Konferenci vzkříšení hodlá v budoucnu zopakovat.