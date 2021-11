Blockchain bude revolucí. Stejně jako kdysi vznik internetu, věří digitální nomádka Thu Nguyenová

Anna Thu Nguyenová o sobě říká, že je digitální nomádkou. „Pracuji online a vlastně nemám vůbec nikde trvalý pobyt,“ tvrdí. Narodila se v Praze, vyrůstala v Česku, ale dnes žije střídavě v Portugalsku, Švýcarsku, Mexiku, Británii, Vietnamu či ve Spojených státech, kde vystudovala prestižní vysokou ekonomickou školu. Televizní diváci ji pak znají ze seriálů Ulice a Sever, jako malá hrála hlavní roli v seriálu Josef a Ly. A napsala také knihu. Hovory Praha 22:26 14. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Anna Thu Nguyenová | Foto: Ondřej Tomšů

V Americe vystudovala The University of Southern California v Los Angeles, což je nejstarší kalifornská soukromá výzkumná univerzita, ze které má titul z ekonomie. Rodiče, kteří pocházejí z Vietnamu a sami nemají ani středoškolské vzdělání, Annu vždy ke studiu nabádali.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Hovory Naděždy Hávové

„Rodiče ode mne vždy chtěli, abych studovala co nejdál a co nejvíc. Mamka mne vždy podporovala i v mých snech, dokonce říkala, proč si neřeknu o studia třeba na Harvardu. Na to já nemám, ale odjakživa jsem věděla, že toho chci dokázat víc. Že to bude ještě víc než VŠE, což už je skvělá škola. Tak nějak od malička jsem studovala angličtinu a taky se snažila zjistit, jak ten celosvětový systém vůbec funguje,“ popisuje.

„Rodiče peníze na studium neměli, ale tím, jak je pro ně vzdělání tak důležité, tak všechny své úspory dali do mého vzdělání. A tím jsem tu možnost dostala a měla,“ dodává s tím, že aby nějaké peníze ušetřila, studovala dálkově a k tomu si ještě vydělávala na vlastním start-upu, který si založila ve Vietnamu. Byl to vlastně tehdy spíš pokus o vlastní podnikání, který netrval moc dlouho, připouští.

„Stereotypy nám pomáhají přežít. Ale nesmíme ostatní nálepkovat.“ Anna Thu Nguyenová

Comic Con ve Vietnamu

Start-upů má na svém kontě dnes už několik. „Nejvíc jsem pyšná na Comic Con, který jsem založila někdy ve svých dvaceti ve Vietnamu. Protože i když mám vietnamské rodiče a jsem etnicky Vietnamka, tak dělat tam byznys, to bylo úplně něco jiného. Tam je komunismus a založit start-up, tak to byla hodně velká srážka s realitou. A jsem teď pyšná, že jsem to zvládla.“ Comic Con je festival zaměřený na anime, komiksy a filmy.

Anna Thu Nguyenová rozjíždí start-upy po celém světě, zejména v zábavním průmyslu. Věří ale, že v digitálním a virtuálním světě toho má potenciál víc.

„Spíš proto, že toto mě osobně baví, tak jsem v tomto průmyslu. Ale myslím, že potenciál toho má víc. Stále pracuji online, pomáhám jednomu start-upu a zároveň přemýšlím, že si zase založím nějaký svůj nový,“ prozrazuje.

Pokud by měla někomu radit, tak věští velkou budoucnost blockchainu a kryptoměnám. „To sice není zábavní průmysl, ale tam to bude hodně velká revoluce, něco jako byl před lety objev internetu. A tak řekněme za pět let to už uvidí celá masa a bude to hodně zajímavé.“

V životě i podnikání je nutné štěstí

„Štěstí je třeba až z 90 procent, protože nikdo neví, co se mu stane zítra. Nikdo neví, kdy to bude jeho poslední den. Zároveň musí být člověk na to štěstí připraven. Tím, jak nikam nepatřím, jak mi přišlo, že nemám to, co mají ostatní, tak se musím na věci koukat trochu jinak. Taky proto jsem začala žít jiným způsobem a svět zkoumat,“ dodává.

Anna Thu Nguyenová se také domnívá, že žijeme ve schématech, na kterých ve finále nic špatného není: „Stereotypy nám pomáhají přežít. Ale nesmíme ostatní nálepkovat."

Celý rozhovor pořadu Hovory najdete v audiozáznamu, ptala se Naděžda Hávová.