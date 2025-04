Člověk nemá rozmnožovací pud, ale zálibu v mláďatech a sexu, říká evoluční biolog

I ve 21. století vyvstávají válečné konflikty, jako je ruská válka na Ukrajině nebo konflikt na Blízkém východě. „Válka ve smyslu boje je vzácná a krátkodobá záležitost. To, co k válce vede, snadno také vede k tomu, že se dvě strany zablokují a nastává mnohem delší období míru,“ říká pro Český rozhlas Plus profesor evoluční biologie Jan Zrzavý. Praha 22:30 27. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Profesor evoluční biologie Jan Zrzavý | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Zrzavý tvrdí, že ve válkách nejde dojít ke spravedlivému míru, jelikož se lidstvo nikdy neshodne na tom, co je spravedlivé.

„S tím se budeme muset smířit. Není žádná síla mimo nás, která by v pravý okamžik přišla, všechny nás tady zfackovala a přivedla nás do nějaké nirvány, kde všichni budou šťastní, veselí a hodní,“ glosuje v pořadu Osobnost Plus a pokračuje:

„Na druhou stranu neškodí, když budeme mít občas pocit, že mír, který nastal, je nespravedlivý.“

„Hlavně si nemůžeme myslet, že z našich emocí a pocitů vyplývá predikce, jak věci dopadnou. V tom totiž děláme chybu, že máme pořád pocit, že dobro vítězí,“ hodnotí profesor evoluční biologie z Katedry zoologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity.

Rozmnožovací pudy

Zpomalující růst porodnosti v současné době vysvětluje konkurencí uvnitř druhu.

„Člověk pořád plní nějaká svoje jednoduchá, prostinká životní zadání. Akorát že se změnily podmínky do té míry, že ti samí lidé, kteří se před stovkami let množili, se ze stejných důvodů dnes množit přestávají. Je to prostě proto, že zkrátka zmizel základní ekonomický důvod, proč rodinu mít,“ přibližuje.

Zrzavý je přesvědčený, že člověk nemá žádný rozmnožovací pud, netouží posouvat své geny do další generace.

„My máme mnohem jednodušší pudy. Máme zálibu v sexu, máme zálibu v mláďatech. V okamžiku, kdy si zálibu v mláďatech kompenzujeme psíčkem a zálibu v sexu na internetu, tak si všechny svoje záliby kompenzujeme docela pěkně. Ale z toho ty děti nerostou,“ připomíná.

Populace ale celkově také stárne a lidé se častěji dožívají vyššího věku. Zrzavý je toho mínění, že pokud se lidská populace nemnoží, měli by lidé aspoň umírat „včas“.

„Byla doba, kdy se rozpadl přirozený sociální systém, to je období průmyslové revoluce. Zároveň to byla doba, kdy se skoro nikdo nedožíval vyššího věku nebo to bylo poměrně vzácné. V této situaci vznikl sociální systém,“ říká.

„V tom sociálním systému jsme se zabydleli, žijeme v něm, akorát je v této době neudržitelný. A pakliže se nemnožíme, tedy neprodukujeme ty, co platí, a zároveň neumíráme včas, takže neodebíráme ty, co spotřebovávají – tak tady míříme ke kolapsu,“ dodává.

K jakým možným koncům lidstvo směřuje? V čem je pro lidi pohodlná válka? Poslechněte si celý díl pořadu Osobnost Plus z audia v úvodu článku.