Česko trpí nedostatkem personálu v sociálních službách. Práce není atraktivní, míní šéf asociace

V domovech pro seniory a dalších sociálních službách chybí tři tisíce zaměstnanců. Pečovatelé a pečovatelky, sociální pracovníci a zdravotní personál zastávají fyzicky i psychicky náročnou práci s menší úrovní odměňování. „Je to trend, který evidujeme v celé Evropě, v některých západních zemí jsou kvůli nedostatku zaměstnanců celá neobsazená patra," říká prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký v rozhovoru pro Radiožurnál. Rozhovor Praha 10:52 14. listopadu 2023

Ještě před třemi lety chyběla sociálním službám tisícovka zaměstnanců, v současnosti to je už třikrát víc. Čím to je?

Je to trend, který evidujeme v celé Evropě. Segment práce v sociálních službách obecně není moc atraktivní, takže se nedaří dlouhodobě sehnat dostatečný počet kvalitních pracovníků, kteří by zůstali delší dobu.

Méně atraktivní znamená, že jde o psychicky i fyzicky náročnou práci, souvisí to také ale s úrovní odměňování i s tím, jak je sociální práce vnímána širokou společností, jaké je její postavení, prestiž a uznání.

Jak se nedostatek personálu projevuje? Pociťují ho nějak senioři v domovech?

Neprojevuje se tak, jak vidíme v některých západních zemí, kde jsou třeba celá patra neobsazená, ne proto, že by o nich v domech pro seniory nebyl zájem, ale protože mají nedostatek zaměstnanců. Bavíme se zhruba o necelých třech procentech z celkového počtu zaměstnanců.

Tendence je rostoucí z tisíce na tři tisíce za tři roky a projevuje se dvojím způsobem. Jednak se zvyšuje tlak na stávající počet zaměstnanců, protože musí zajistit péči ať už v domovech, denních stacionářích nebo v terénu, s aktuálním počtem zaměstnanců.

To znamená, že je to pro ně náročnější. A pak se to projevuje i v kvalitě péče. Nikoliv že by ta péče nebyla kvalitní, ale je méně času na to popovídat si se seniory, je méně času na aktivizační činnosti a jsou omezené terénní služby.

Pomoc z Ukrajiny

Jak se to dá řešit? Fungovaly by třeba náborové příspěvky?

Peníze jsou pouze jeden z důvodů. Analýz je několik a trápí to prakticky celou Evropu. Řešení je také a pracovní migrace.

V ČR pomohlo zhruba 440 zaměstnanců ukrajinského původu, kteří jsou v režimu dočasné ochrany, a částečně nám to pomohlo s nedostatkem zaměstnanců. Pracovní migrace se řeší i v jiných státech, ale je bariéra jazyk, který je potřeba rychle ovládnout.

Kromě zvyšování platů a mezd a odměňování v sociálních službách mohou pomoct aktivity zaměřené na snižování fyzické a psychické zátěže, zlepšování pracovních podmínek apod. Řešení není jednoduché, je na delší dobu a skládá se z více aktivit, které by se daly udělat.

Jednáte o tom s ministerstvem práce a sociálních věcí?

Zprávu jsme zveřejnili v úterý ráno, předám ji osobně ještě panu ministrovi a budu s ním jednat o některých věcech, které by se daly udělat urychleně, ale i o věcech, které by se mohly změnit v zákoně o sociálních službách tak, aby se například snižovala administrativa, lidé měli více času na práci s klientem, zvyšovalo se bezpečí, snižovaly pracovní úrazy atd.

Řešíme s nimi celou řadu aktivit, které by mohly pomoct. Žádná z nich není samospasitelná ani nepřinese revoluční řešení, ale je potřeba je dělat a věnovat tomu náležitou pozornost.