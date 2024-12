Žena viděla tonoucího z osmého patra svého domu, běžela mu pomoci. Ostatní i přes její prosby přihlíželi

Když fyzioterapeutka Adéla Kašparová vyhlédla v únoru z okna svého bytu, uviděla v nedalekém rybníku topícího se muže. Nikdo mu ale nešel na pomoc. Rozhodla se proto jednat. Vyběhla ven a skočila pro něj do vody. Ani přes prosby jí ho ale nikdo nepomohl vytáhnout na břeh. Server iROZHLAS.cz připomíná v seriálu hrdiny roku 2024. Hrdinové 2024 Šumperk 7:00 27. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fyzioterapeutka šumperské nemocnice Adéla Kašparová, kterou nemocnice ocenila za odvážný čin | Foto: Nemocnice Šumperk

Adéla Kašparová je 12. února odpoledne doma. Když náhodou vyhlédne z okna svého bytu v osmém patře paneláku, vidí muže na břehu nedalekého rybníka Benátky místními zvaného Šenkes. Chce si jen umýt obličej, při tom ale spadne do ledové vody. Topí se.

„Poměrně dlouhou dobu byl ve vodě bez známek snahy dostat se ven, proto jsem se rozhodla jednat,“ vzpomíná fyzioterapeutka.

Vybíhá ze svého bytu a spěchá dolů muži na pomoc. „Cestou jsem si v hlavě akorát sesumírovala, jak postupovat, abych muže zachránila. A že se asi budu muset svléknout, protože v oblečení, které mám na sobě, se mi bude špatně plavat,“ popisuje.

Dobíhá k rybníku, co nejrychleji se svléká do spodního prádla a v únorovém dni skočí do vody. Muže drží nad hladinou a táhne ho ve vodě ze všech sil ke břehu, kde už stojí další lidé. Mohli by jí pomoci dostat muže v bezvědomí z mrazivé vody, nikdo z nich to ale, ani přes její prosby, neudělá.

„Volala jsem na ty lidi, co se tam seběhli, a bylo jich dost, prosila je, ať mi pomohou, a oni nic. To mi hlava nebere. Jedna dívka mi dokonce řekla: ‚Nezlobte se, to nezvládnu,‘“ přiblížila Kašparová pro server Novinky.cz reakci lidí.

Žena ho ale sama na břeh vytáhnout nedokáže. A tak ho jen dál přidržuje nad hladinou do doby, než na místo přijíždějí strážníci.

„Naši chlapi ho vytáhli na břeh, zahájili resuscitaci, oživili ho a předali zdravotníkům, kteří ho převezli do nemocnice,“ přibližuje následnou situaci šéf šumperských strážníků Martin Pelnář.

Město Šumperk ocenilo Adélu Kašparovou za obětavou záchranu lidského života | Foto: Město Šumperk

Zachráněným mužem byl člověk bez domova, který byl v té době opilý, proto mu lidé zřejmě nechtěli pomoci a nechali ho v ledové vodě.

Na sociálních sítích poté lidé fyzioterapeutce ještě vyčetli, že snahou o záchranu muže ohrozila svůj vlastní život. A jejímu synovi dorazila SMS s posměšnou otázkou, proč jeho máma lítá kolem rybníka ve spodním prádle. Ona sama si ale ze zlých slov nic nedělá. Spíše ji trápí, že nebyla jediná, kdo tonoucího muže viděl, přesto mu nikdo jiný nešel na pomoc.

Odvahu Adély Kašparové ocenili strážníci, nemocnice i spolek Bezpečný Šumperk.

