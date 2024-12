Řidičce v Pelhřimově pomohl při záchraně manžela mladík, který šel kolem. Nikdo z šoférů nezastavil

Byla to zoufalá situace. Řidička se v Pelhřimově snažila zachránit svého manžela, který zkolaboval. Kolemjdoucí Daniel Ecler jí přispěchal na pomoc. Když pak chtěl zastavit projíždějící auta, aby jim řidiči pomohli, nikdo z nich nezareagoval. Na záchranu jejího manžela tak zůstali sami. Server iROZHLAS.cz připomíná v seriálu hrdiny roku 2024. Hrdinové 2024 Pelhřimov 5:00 26. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Daniel Ecler | Zdroj: Pivovar Bernard

Na kraji vozovky zastavuje během letního dne v Pelhřimově osobní auto. Řidička se snaží zachránit svého manžela, který zkolaboval. Na sklopeném sedadle provádí masáž srdce. Pomalu jí ale docházejí síly.

Daniel Ecler, který jde náhodou kolem, si ji všimne a ihned přispěchá na pomoc. „Paní byla už značně vyčerpaná, tak jsem ji vystřídal,“ přibližuje mladý muž kritickou situaci.

Z mobilního telefonu je operátorka tísňové linky nabádá, ať muže dostanou z auta ven a položí ho na zem, aby jim resuscitace šla lépe. Není ale jisté, že to ve dvou zvládnou. „Zkoušel jsem proto zastavit několik projíždějících vozidel, aby nám někdo pomohl. Nikdo nezastavil,“ vzpomíná na bezohlednost řidičů Ecler.

S oživováním muže poté pokračuje až do příjezdu záchranářů, kteří mu ho pomáhají dostat ven z auta. A následně přebírají resuscitaci.

I přes veškeré úsilí, které trvalo několik desítek minut, se ale manžela řidičky zachránit nepodaří. Na místě umírá.

Daniel Ecler se poté až do příjezdu příbuzných o paní ve středních letech stará. „S pomocí jsem neváhal, to by měla být samozřejmost,“ říká.

Zároveň ho ale mrzí, že nikdo další nepomohl. „Chápu, že někdo spěchá, někdo se bojí, ale do příjezdu hasičů a záchranky jsme na to byli sami. Přitom někdy stačí málo a může dojít k záchraně lidského života,“ podotýká Ecler.

Za nezištnou pomoc mu jeden pivovar udělil ocenění ve formě velkého zlatého srdce, zároveň s ním dostal i pivo na rok zdarma.

Všech sedm příběhů ze série Hrdinové roku 2024 najdete zde.