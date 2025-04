Nábor nových rekrutů v Rusku prudce stoupá. S vidinou příměří chtějí ‚naskočit do posledního vlaku‘

Počet Rusů, kteří se rozhodli přidat k armádě, v posledních týdnech násobně roste. Nehledě na zdravotní stav berou náborová centra každého, kdo projeví zájem. A ten roste i přesto, že se stále větší počet ruských vojáků vrací z frontové linie v rakvích. Důvodem jsou především vysoké odměny, s vidinou příměří se navíc motivace nových rekrutů ještě zvyšuje. Mnozí z nich doufají, že shrábnou peníze a klid zbraní přijde dřív, než skončí na frontě. Moskva 6:00 18. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mobilní náborové centrum ruské armády ve městě Rostov na Donu | Foto: Sergey Pivovarov | Zdroj: Reuters

Šéf Kremlu Vladimir Putin sice prohlašuje, že je na mírová jednání s Ukrajinou připraven, data z ruských náborových center ale vypráví zcela odlišný příběh. Nábor nových rekrutů totiž v mnoha částech Ruska prudce stoupá, píše sibiřská pobočka Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda (RFE/RL), na kterou odkazuje ruský exilový server Meduza.

Data z některých náborových center ukazují, že počet nově podepsaných smluv s ruskou armádou dosáhl v letošním březnu nových maxim. Pod podmínkou anonymity to potvrzuje i zaměstnankyně odvodové kanceláře z jednoho třicetitisícového města na Sibiři, podle které se k armádě během března přihlásil rekordní počet nových smluvních vojáků.

„Nábor je v plném proudu, je na vrcholu,“ říká pro sibiřskou pobočku RFE/RL Sibir.Realii pracovnice náborové kanceláře, která nárůst přičítá především nedávnému zvýšení odměn. Na rostoucích statistikách se tak podepisuje mimo jiné i to, že mnozí Rusové s návštěvou náborových center vyčkávali na dobu, kdy se zvýší jednorázový bonus vyplácený při podpisu kontraktu s armádou.

„Čekali, se to zvedne na maximum. A teď, když se mluví o míru, se spousta mazaných lidí snaží vydělat peníze v naději, že už nebude čas je poslat na frontu. Na konci března jsme měli pořádný nápor,“ popisuje realitu v ruských náborových kancelářích v době, kdy administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa tlačí na co nejrychlejší uzavření dohody o příměří.

Náborové kanceláře tak v posledních týdnech sledují enormní zájem takzvaných kontraktníků, jak se v Rusku označují dobrovolníci, kteří podepisují dlouhodobé smlouvy s ministerstvem obrany. „Letos je rozhodně víc smluvních vojáků než loni,“ podotýká pracovnice.

One recruit told RFE/RL's @sibrealii that he was immediately shown into a room and handed a brochure with "big, red figure" on the front: 1.4 million rubles ($16,700).https://t.co/2KUKF96SEm — Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) April 12, 2025

Do armády berou každého

Současnou realitu v ruských náborových centrech pro server Sibir.Realii popisuje i čtveřice Rusů, kteří na žádost sibiřské pobočky RFE/RL navštívili některé z náborových kanceláří, aby odsud přinesli své svědectví.

„Vešel jsem do kanceláře a okamžitě mě uvedli do místnosti, žádné čekání, žádné zdržování,“ popisuje Sergej z Irkutské oblasti. „Když jsem se zeptal na plat, o nedávném navýšení se nezmínili, hned mi ale dali dvě brožury s velkým červeným číslem na obálce 1,4 milionu rublů (přibližně 370 tisíc korun), to vám údajně zaplatí, abyste šel zemřít, nebo zabít. Záleží, jak to dopadne,“ podotýká.

Do náborové kanceláře přišel se smyšleným příběhem. Jeho příbuzný chce narukovat, ale má těžké astma a potřebuje být v neustálém dosahu nemocnice. Na to mu úředník odpověděl, ať příbuzného stejně přivede. „Tak jsem se zeptal, co kdyby měl srdeční onemocnění? A co žloutenka typu B? Vím, že by vás to mělo diskvalifikovat, přesto jen řekli: ‚Asi ho vezmou. V dnešní době berou každého‘.“

S podobnými zkušenostmi odešla z náborové kanceláře také Galina z města Iskitim v ruské Novosibirské oblasti. I podle jejích slov vezmou k odvodu každého, kdo projeví zájem. Tamním rekrutům ale nabízejí o něco méně, než těm v Irkutsku.

„Nyní slibují jednorázovou platbu ve výši 1,2 milionu rublů,“ říká pro sibiřskou pobočku RFE/RL obyvatelka Novosibirské oblasti. Kromě jednorázového bonusu ale pracovníci náborové kanceláře zdůrazňují výši měsíčního platu, který začíná na 210 tisících rublů za měsíc. Pak přidávají i další sumy, aby byla nabídka co nejlákavější.

„Říkají věci jako: ‚Vyděláte 3,7 milionu rublů za první rok!‘ Nevadí, že můžete během prvního týdne zemřít,“ podotýká Galina. I ona v náborové kanceláři přednesla smyšlený příběh a tvrdila, že se dotazuje jménem svého synovce, kterého kvůli zdravotním obtížím z vojenské služby dříve vyčlenili. Přesto na ni náborář tlačil, ať i tak synovce přivede, a tvrdil, že lékařskou komisí určitě projde.

Podobné svědectví popisuje i Alexandra z Jekatěrinburgu, podle které náboráři příchozí zájemce ujišťují, že lékařská prohlídka je „jen formalita“. „Připadalo mi, jako by měli zelenou vzít úplně kohokoliv,“ uvedla. Když se pak pracovníka náborového centra zeptala, jestli se lidé k odvodu do armády skutečně přihlašují, odpověď zněla: „Registrace jsou dobré, zvlášť když se platby 2,5krát zvýšily.“

Že jsou lékařské prohlídky pro rekruty jen formalita, ostatně potvrzuje i pracovnice náborového centra. „Nikdy jsem neslyšela, že by někoho odmítli,“ říká.

Nábor vojáků v Moskvě

Podobný obrázek jako v ruských regionech se objevuje i v Moskvě. Píše o tom ruský exilový list Vjorstka, podle kterého roste počet smluvních vojáků také v ruském hlavním městě.

Podle statistik, které má nezávislý ruský server k dispozici, se zvýšený zájem takzvaných kontraktníků začal objevovat zhruba v polovině března, v dubnu pak začal lámat rekordy. Například náborové středisko v ulici Jabločkova zaznamenalo od 1. do 10. dubna celkem 993 nových zájemců. Během prvních deseti dnů v březnu přitom tento krok učinilo celkem 499 lidí, v únoru 503 a v lednu 341.

Jak pro server Vjorstka popisuje zdroj jedné z moskevských náborových kanceláří, důvody rostoucích statistik jsou různé. Jedním z nich jsou úspěchy ruské armády na bojišti, demonstrované například vytlačením ukrajinských sil z drtivé většiny dříve obsazené Kurské oblasti. Silný vliv má také ruská propaganda, která vede Rusy k touze po pomstě. Hlavní motivací pro podpis kontraktu s armádou jsou ale peníze.

„Naprostá většina našich zájemců vydělává méně než sto tisíc rublů měsíčně (necelých 27 tisíc korun). Asi polovina vydělává kolem 50 tisíc rublů. Téměř každý z nich říká, že chce řešit své finanční problémy, chce nové bydlení a s tím, jak v naší zemi nyní vypadá ekonomická situace, se ukazuje, že možností je každým dnem méně a méně. Lidé proto volí tuto variantu, i když je to samozřejmě dost riskantní,“ říká pro exilový ruský server.

I náboráři v Moskvě přitom zvýšený zájem dávají do souvislosti s vidinou příměří, kdy se noví smluvní vojáci snaží „naskočit do posledního vlaku“ a vydělat si peníze ještě před očekávaným klidem zbraní.

Moskevské úřady přitom očekávají, že příliv nových kontraktníků ještě poroste. Plánují totiž náborové úsilí dále zesílit a zlákat nové smluvní vojáky za pomoci další reklamy a propagandy. Už od 1. dubna přitom fungují nová náborová místa na pěti stanicích moskevského metra, kde náboráři oslovují kolemjdoucí s dotazem, zda nechtějí podepsat smlouvu s ruskou armádou. Zesílená kampaň je ale od konce března viditelná také na sociální síti Telegram, píše server Vjorstka.

„Na konci loňského roku začali všechny kampaně, transparenty a letáky najednou omezovat, ale teď se to znovu rozjíždí,“ popisuje jeden ze zdrojů, podle kterého tlačí úřad moskevského starosty na to, aby byly ve městě vyvěšené nové transparenty propagující podpis kontraktu s armádou. Vyzývat k tomu mají i nové letáky, které mají dobrovolníci rozdávat v ulicích a chodit s nimi ode dveří ke dveřím. „Proč, to nikdo neříká. Ale očividně budeme bojovat až do konce,“ dodává.

Potřeba vykrýt ztráty

Zájem o vstup do armády roste i přesto, že značná část nedostatečně vycvičených vojáků končí po příchodu na frontu v ruském „mlýnku na maso“. Jaký je dopad této ruské strategie popisuje pro server Siberi.Realii také zmíněná pracovnice náborového centra, podle které kromě zvýšeného zájmu nových kontraktníků v náborových střediscích pozorují i „rekordní počet obětí“.

„V tomto měsíci jsme zaznamenali také největší počet úmrtí, nejvíc za tři roky války. To zahrnuje brance, smluvní vojáky i vězně rekrutované z Federální vězeňské služby,“ uvedla zaměstnankyně náborového centra pro server Sibiri.Realii, podle kterého tuto realitu pozorují i tamní ochránci lidských práv.

Sibiřská pobočka RFE/RL nicméně podotýká, že podle odborníků není prudký nárůst obětí ruské války proti Ukrajině překvapivý. Ruská armáda totiž v března utrpěla těžké ztráty během své ofenzivy s cílem vytlačit ukrajinské síly z dobytého území v Kurské oblasti.

Podle dubnové analýzy amerického Institutu pro studium války si na ruské vedení války s vysokou mírou ztrát stěžují i někteří ruští váleční blogeři. Podle nich se ruská armáda dostává do „opakujícího se cyklu“, kdy je jedna špatně vycvičená ruská pěchota zlikvidovaná ukrajinskými silami okamžitě nahrazena jinou špatně vycvičenou pěchotou, která je opět odsouzena k záhubě.

Podle serveru Siberi.Realii tak řada ruských regionů začala přijímat neobvykle vysoký počet takzvaného „nákladu 200“. Právě takové je kódové označení, které ruská armáda používá pro přepravu těl padlých vojáků.

Galina z Novosibirské oblasti popisuje, že byla právě v náborovém středisku, když přišli dva muži. Jeden si přišel pro potvrzení o pohřešované osobě a druhý pro úmrtní list jeho syna, bez kterého mu úřady nevyplatí náhradu za jeho smrt. Když spolu pak venku hovořili, slova otce padlého ji šokovala.

„Řekl mi: ‚Samozřejmě jsme kvůli synovi smutní. Nezanechal nám žádná vnoučata, bylo mu jen 24 let. Teď ale můžeme opravit dům a koupit si nové auto.‘ Taková je hodnota života, dokonce i pro vlastní rodinu,“ popisuje Galina, která podle svých slov raději odešla, aby neřekla něco, čeho by později litovala.