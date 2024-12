Šestiletý chlapec sjel při povodních v autě do Vltavy. Z potápějícího vozu ho zachránce vytáhl skrz okno

Když matka poslala svého šestiletého syna do auta, nenapadlo jí, že záhy bude bojovat o jeho život. Auto i s chlapcem totiž sjelo během zářijových povodní do rozbouřené Vltavy a rychle se potápělo. Naštěstí byl poblíž Zsolti Katona, který dokázal hocha na poslední chvíli dostat ven. Server iROZHLAS.cz připomíná v seriálu hrdiny roku 2024. Hrdinové 2024 Praha 5:00 24. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zsolti Katona vytáhl šestiletého chlapce z dodávky, která sjela během povodní do Vltavy | Foto: HZS Praha/Pivovar Bernard | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Zsolti Katona jede odpoledne autem se svou ženou a synem do skateparku na ostrov Štvanice k rozvodněné Vltavě. Zaparkují a syn vyráží sám, protože Katona ještě dopisuje delší SMS. Najednou slyší ránu.

„Vylítl jsem ze svého auta. Bylo mi jasné, že tam nějaké auto zahučelo, protože se to nestalo poprvé,“ vzpomíná Katona.

Běží pár metrů k řece, kde vidí bílou dodávku. „Zařval jsem, jestli někomu nechybí auto. Přiběhla paní a říkala: ‚To je moje, já tam mám kluka.‘ Nebylo o čem přemýšlet,“ přibližuje Katona kritickou situaci.

S matkou chlapce sbíhají ze stráně, skáčou do rozbouřené vody a plavou k autu, které se potápí. Katonova žena mezitím volá hasiče a záchranku.

„Doplavali jsme k autu a zkoušeli jsme otevřít přední i boční dveře. Ale nešlo to. Voda už byla docela vysoko, skoro pod okýnko. A to jsme neměli čím rozbít,“ popisuje vypjaté momenty.

Když matka poslala svého šestiletého syna do auta, nenapadlo jí, že záhy může bojovat o jeho život | Zdroj: HZS Praha

Muže napadá, že chlapec může zkusit stáhnout okýnko. A rychle ho nabádá, aby zatočil kličkou. Auto má naštěstí manuální otvírání oken a chlapci se ho daří stáhnout jen na takovou škvíru, aby vylezl ven. Katona ho na poslední chvíli vytáhne z auta a plave s ním ke břehu. Auto jde mezitím ke dnu.

„Byla to klika, tohle si asi bude navždy pamatovat. Než by přijeli hasiči a záchranka, tak už by bylo pozdě,“ podotýká chlapcův zachránce.

Matka na začátku poslala syna do auta, aby se převlékl, a dala mu klíče. Podle Katony ale chlapec strčil klíčky do zapalování, protože chtěl nastartovat. Auto poté poskočilo a sjelo do řeky.

Když přijeli hasiči, vytáhli speciálním jeřábem vůz z řeky. Naštěstí v něm ale i díky Zsoltimu Katonovi nikdo nezůstal. Za nezištnou pomoc mu jeden pivovar udělil ocenění ve formě velkého zlatého srdce, zároveň s ním dostal i pivo na rok zdarma.

