Kdo a kdy zruší vánoční pečení?

Už se na nás opět řítí každoroční vánoční pečení. Někdo ho úplně ignoruje a má Vánoce bez vůně vanilky a zbytečných kalorií, druhý málem strhne troubu, plechy na pečení ani nestačí vystydnout a už je na nich další a další várka. Poloviční zastánci vánoční tradice si na výzdobu vánočního stolu i na ochutnání pár pytlíků cukroví koupí. Tradice vánočního cukroví je v nás velmi hluboce zakořeněna | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Já chápu úplně všechny, prošla jsem si různými etapami a na stav věci měním názory jak vychytralý politik. Letos ale, jako prakticky vždy, budu péct, jak velí tradice, už jsem začala a dokonce jsem se stačila porozhlédnout, jak je to jinde.

Mělo by být v nemilosti

S obecným trendem společenských změn by vánoční pečení mělo být v nemilosti. Všemocný úředník by mohl spočítat uhlíkovou stopu způsobenou dovozem vanilky, výrobou kandovaného ovoce, vařením marmelád a v konečném důsledku i spotřebu mixerů, kuchyňských míchacích robotů a elektrických i plynových trub.

Poté by se vytvořilo předpolí, vydalo několik negativních článků a revolučních doporučení, získala se skupina odpůrců, ti by dostali v médiích zelenou, a jsme od zákazu krůček. Naštěstí se zatím ničeho podobného žádný úředník neodvážil a my si užívejme tradice, kterou ovoněná citrónová a vanilková kuchyň určitě je.

Sáhnout nám na pečení je dle mého nemožné, nemějme obavy…

Kde se nepeče a kde ano

V naší malé Evropě se peče všude, i když jsou země, kde jsme my ženy ve svém vztahu k troubě odtažitější. Třeba v takové Francii, zvláště v Paříži a větších městech, se pečení moc neholduje.

Šarmantní Francouzi se svými elegantními polovičkami zajdou do pekárny a cukrárny, kde vánoční delikatesy nakoupí. Konkrétně v jejich případě přinesou domů „bûche de Noë“ (vánoční poleno) a je hotovo. Účes dam zůstane bez úhony, nalakované nehtíky také, šaty od Diora nejsou pomoučené a pro pudřenku Chanel není důvod sahat.

Podobně na tom jsou i Angličanky nebo Italky v Římě a Miláně, nevyjímaje Španělky. Já tomu nepředstavitelně fandím. Dámy vyzdobí vánoční stůl pochoutkami od profíků a svět se točí dál.

Nemohu si však odpustit poznámku, že i v zemích, kde je nakupování vánočního pečiva v obchodech běžné, jsou přesto rodiny udržující tradici a zvyky a rodinné setkání bez vlastního cukroví si nedokáží ani představit.

Pistáciové rohlíčky jsou upečené bez mouky | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

To u nás v Čechách má vánoční pečení kořeny hluboké jako pouštní strom Boscia albitrunca, které sahají až do hloubky 68 metrů. Podobně na tom jsou Slováci a Němci se svým „Weihnachtsplätzchen“.

Oblíbené je pečení i v Polsku, Dánsku, Švédsku, Norsku a Finsku. U Poláků se peče medovník a v severských zemích voní kuchyně kořeněnými perníčky. Angličanky, pokud pečou, tak oblíbené Mince Pies, a Christmas pudding si přinesou z obchodu, polijou vodkou a zapálí, hlavně že bude také dost čokoládových pralinek.

Podobně na tom jsou Italky s Panettone a Pandoro z Verony. Rakousko, vyhlášené svou kavárenskou kulturou, je v cukroví hodně silným hráčem a bez vanilkových rohlíčků a „Linzen Torte“ by se jim Vánoce zhroutily.

Už jsem naznačila

… že vánoční pečení v Evropě je rozděleno na oblasti upřednostňující rozdílné typy vánočního cukroví.

Začneme například perníčky, chcete-li zázvorovými sušenkami, které jsou hodně oblíbené jak ve vzpomínaných zemích, tak v Británii, kde vévodí „Gingerbread“, v Polsku „Pierniki“, Švédsku aromatické a nadmíru kořeněné „Pepparkakor“ a v sousedním Německu „Lebkuchen“.

Nezapomněla jsem na vyhlášené vánoční speculaas, o které se přetahují Nizozemci s Belgičany. Do skupiny kynutého a plněného sladkého pečiva patří naše česká vánočka, polský „Makowiec“, rakouská a německá „Stollen“ a v Maďarsku mají makový závin „Beigli“.

Ovocné a ořechové dezerty milují v Itálii a ano, jsou to už výše uvedené „Panettone“ a „Pandro“. Ve Španělsku se připravuje „Turrón“ a „Polvorones“, patří sem i Anglie s „Yule Log“, jež je podobné francouzskému „vánočnímu polenu“.

Nemohu vynechat máslové a křehké cukroví, jako jsou rakouské vanilkové rohlíčky, italské „Buscotti“ či švédský „Kanelbullar“, Francie se pyšní svými „Sablés“ a „Madeleines“.

Kdo a kde se pece v Evropě vánoční cukroví | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Je patrné, že vánoční pečení má v Evropě dlouhou a bohatou tradici. Místy se recepty a zvyky prolínají, protože jednotlivé země mají podobné kulturní dědictví, kam gastronomie jistě patří.

Je možné, že vás četbou dnešní gastroglosy už zdržuji od vlastního pečení a jako odškodnění nabízím dva recepty, které jsem si zapamatovala z magazínů.

Mangové koláčky s kokosem vás omámí exotickou vůní a pistáciové rohlíčky jsou jak vyšité z nějakého zdravého magazínu. Jsou prakticky jen z pistácií, což je ořech plný antioxidantů a také nabízí oblíbený trend a to je pečení bez mouky.

Tak už víte čím obohatíme vánoční stůl?

Mangové koláčky s kokosem

Ingredience asi na 30 kusů:

110 g změklého másla

1 žloutek

60 g světlého třtinového cukru

1 lžíce vanilkové pasty nebo lžička vanilkového extraktu

120 g hladké mouky

špetka soli

120 g kokosové moučky

malý šálek mangového džemu nebo mangového chutney (možno nahradit jinou exotickou marmeládou)

Cukrovi s kokosem patří k vánočnímu pečení | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Postup:

V míse kuchyňského robotu vyšlehejte změklé máslo, cukr, vanilkový extrakt a žloutek. Poté postupně přidávejte mouku se špetkou soli a vše spojte v hladké těsto. Troubu předehřejte na 180 °C. Těsto vyjměte z mísy a přendejte na talíř.

Lžičkou vykrajujte kuličky asi velikosti menšího ořechu a poté je obalte kokosovou moučkou, přendejte na papírem na pečení vyložený plech.

Lehce stlačte kuličky tak, abyste ve středu získali místo na mangový džem. Pokud nemáte džem z manga, lze použít jakýkoliv jiný, anebo si doma připravte z 1 manga (nebo z manga naloženého v sirupu) rychlý džem.

Malou lžičkou přidejte do důlku mangový džem. Pečte asi 10 minut, dokud nebude těsto lehce do zlatova. Vyjměte z trouby a ponechte vychladit pár minut. Uschovávejte v chladu.

Pistáciové rohlíčky

Ingredience pro 50 ks:

170 g pistáciových ořechů oloupaných a nesolených

260 g moučkového cukru

1 lžička vanilkového extraktu nebo pasty

1 lžička pomerančového likéru nebo extraktu z pomerančových květů

200 g marcipánové masy

1 bílek

Postup:

Odvažte pistáciové ořechy, 50 g dejte stranou, ostatní pistácie rozmixujte do moučky.

V míse kuchyňského robotu smíchejte rozmixované pistácie, moučkový cukr, nastrouhaný marcipán, přidejte extrakt z vanilky a pomeranče, vlijte bílek a vše krátce spojte v těsto.

Vyjměte z mísy a nechte 60 minut v lednici odpočinout. Předehřejte troubu na 140 °C. Z těsta lžičkou vykrajujte hmotu a vytvořte koule, které pak zpracujete do tvaru rohlíčků. Pokládejte na plech vyložený papírem na pečení a zvolna pečte jen asi 12 – 15 minut.

Po upečení nechte rohlíčky jen pár minut vystydnout a ještě mírně teplé je obalujte ve zbytku pistáciových ořechů nasekaných hruběji, než je pistáciová moučka, a smíchanými se lžičkou moučkového cukru. Pokud rohlíčky vystydnou víc, potřete hotové trochou bílku a obalte je ve směsi pistácie a moučkového cukru. Uchovávejte v chladu.

Mangové koláčky s kokosem vás nadchnou svoji exotickou chuti | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas