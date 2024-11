Jihoafrická alternativa kávy dobývá svět. Jde o červený rooibos

Boltwin Tamboer sklízí keř čajovce kapského na náhorní plošině v Cederbergu na jihozápadě země. Každý den v horku sbírá 300 až 600 kilogramů rostliny, ze které se rooibos připravuje. Část úrody se využije tradičním způsobem, jiná část se dostane do kávovarů.

Léčivé účinky žlutě kvetoucích keřů, které rostou pouze v Cederbergu, asi 250 kilometrů od Kapského města, objevili příslušníci z kmene San, známého také jako „Křováci“. Evropané přišli do oblasti v 18. století a představili rooibos na světovém trhu. Dnes je součástí jihoafrické kultury a často se podává při různých společenských událostech.

Potenciál v červeném čaji objevili i manželé Pete a Monique Ethelstonovi. Myšlenka na „červené espresso“ vznikla, když Pete dostal e-mail od svého přítele a obchodního partnera Carla. Ten mu popsal, jak se ani po šesté kávě necítil povzbuzený, a proto roztrhl sáček rooibosu a připravil si ho v domácím kávovaru, čímž objevil chutnou alternativu kávy.

Nápoj napodobuje pravé espresso

Po několika týdnech experimentování s mletím vysoce kvalitního rooibosu se nakonec podařilo vytvořit nápoj, který napodobuje pravé espresso – tvoří stejnou pěnu, ale neobsahuje kofein. Způsob přípravy navíc zvyšuje obsah antioxidantů.

Ethelstonovi začali nápoj nabízet nejdříve kavárnám a restauracím. První úspěch zaznamenali v roce 2006, kdy jihoafrický supermarket Woolworths přidal Red Cappuccino do své nabídky. Od té doby expandovali i do maloobchodních sítí.

Charakteristický nápoj si nakonec oblíbili i za hranicemi Jihoafrické republiky. Značka Red Espresso dnes působí ve 12 zemích. Centrála nedaleko Kapského města má 60 zaměstnanců a poskytuje příjem dalším dvou desítkám lidí na čajových plantážích.

Ethelstonovi brzy zjistili, že nejchutnější je vysokohorský, ručně sklízený rooibos, za který byli ochotni farmářům platit vyšší cenu. Jakmile si vybrali preferované dodavatele, dohodli s nimi cenovou strukturu založenou na principech „fair trade“.

Od roku 2015 investují také do programu „Seeds of Hope“, který podporuje komunitu drobných zemědělců. Program pomáhá farmářům se školením v moderních zemědělských technikách i zakoupením zemědělských strojů v tomto odlehlém koutě Jihoafrické republiky.

Jedním z prvních farmářů zapojených do projektu Seeds of Hope byl Barend „Ghal“ Ockhuis. Díky fairtradovým cenám mohl vyměnit koňský povoz za ojetou Toyotu. Říká, že po několika dekádách se mladí lidé z jeho vesnice už nemusí stěhovat za prací do města, uzavírá katarská Al-Džazíra.

