Češka vyhrála s hororovým dortem prestižní soutěž. ‚Vyráběla jsem ho dva a půl týdne po nocích,‘ vypráví

Češka Lucie Charvátová vyhrála celosvětově známou soutěž v pečení Cake International. Soutěž se konala od 3. do 5. listopadu v Birminghamu a Charvátová se účastnila kategorie horor. „Díky tomu, že jsem letos vyhrála hororovou kategorii, tak za mnou přišel šéf celé cukrářské kooperace s žádostí, jestli bych tam něco příští rok také vyrobila,“ těší Lucii Charvátovou. Praha 21:45 12. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výherní dort "Baba" | Foto: Tereza Fritzová

Jak vás napadlo přihlásit se do soutěže? Byla to vaše první?

Pečení se věnuji už třináctým rokem a navíc jsem velmi soutěživý typ, takže už mám za sebou několik jak v Čechách, tak v zahraničí. Umístit se na této světové soutěži byl můj velký sen. Letos jsem tam jela potřetí. První dvě účasti ne že by nedopadly, ale nebylo to na vítězství. A tentokrát po čtyřleté pauze od soutěžen, se to povedlo a dokázala jsem se umístit.

Lucie Charvátová | Foto: Tereza Fritzová

Jak taková soutěž probíhá? Jestli to chápu dobře, má víc kategorií a trvá několik dnů?

Přesně tak, je tam hodně kategorií. Jsou tam kategorie na svatební dorty, na narozeninové dorty, ta kategorie, kde jsem byla já, je dekorační. V ní jde hlavně o zručnost cukrářů a o to, co dokáží vytvořit z jedlé hmoty.

Protože tam jezdí lidé z celého světa a do letadla vám dort jako takový nevezmou, tak ten dort jako takový nemusí být jedlý. Ale všechno musí být z jedlého materiálu, se kterým normálně pracujeme.

Soutěž probíhá od pátku do soboty. V pátek se dají všechny soutěžící položky na místa a celý den je hodnotí porotci a v sobotu k nim má přístup i veřejnost.

Jak dlouho vám trvalo pečení dortu?

Bylo relativně rychlé – okolo dvou a půl týdne práce po nocích a ve volných chvílích. Mám k tomu samozřejmě i svou práci.

Jak jste tak velký dort přesouvala? Měli s tím na letišti problém?

Musela jsem koupit speciální letenku, s čímž jsem původně nepočítala. Nejprve jsem si myslela, že to povezu v úložném prostoru. Jenže mi nedošlo, že se všechna zavazadla pokládají na bok.

Když jsem přišla na letišti k odbavení, tak mi na rentgenu řekli, že to musím položit. Načež jsem jim odpověděla, že v žádném případě, a nastoupili na mě sekuriťáci. Když ale zjistili, že mám pro dort speciální místenku, tak mě vzali na velký rentgen a naštěstí všechno dopadlo v pořádku.

A lifesize cake figure of King Charles III was unveiled at the Cake International show at the NEC in Birmingham., with Ozzy Osbourne and Stranger Things also on show pic.twitter.com/eUQTRuWqNW — PA Media (@PA) November 3, 2023

Kde berete nápady, jak vás napadlo udělat zrovna Babu?

Vždycky mě bavila hororová témata. Původně jsem do Birminghamu chtěla jet úplně s něčím jiným, ale to nedopadlo. A během hodiny jsem se rozhodla změnit kategorii na horor. Pak jsem se koukala na různé obrázky na internetu na toto téma a postupně jsem sbírala inspiraci.

A co se s tím dortem stalo potom?

Po soutěži jsem dort přivezla v pořádku zpátky domů. A protože je celý z čokolády a nemá se na něm co zkazit, tak v tuto chvíli udělám vitrínu a vystavím ho.

Plánujete účast i v příští rok, možná v jiné kategorii?

Přemýšlela jsem o tom vlastně hned, tu soutěž mám ráda. Čerpám na ní inspiraci a člověka to hodně posouvá dopředu, protože ze sebe vymáčkne to nejlepší. Já osobně vidím velký posun, vyzkoušela jsem si nové hmoty a techniky. Takže pokud to vyjde časově, tak se určitě ráda znovu přihlásím.

Během soutěže se také dělají jiné výstavní kousky a existuje tam hororová kooperace cukrářů, kteří tam každý rok dělají výstavku hororového domu. A díky tomu, že jsem letos vyhrála hororovou kategorii, tak za mnou šéf této celé kooperace přišel s žádostí, jestli bych tam něco příští rok také vyrobila.

Takže minimálně bych tam jela už jen kvůli té výstavce a soutěž by byla jen bonus.

Fotogalerie (10)