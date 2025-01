Babiš odmítá jít do vlády se stranami pětikoalice. ANO má podle něj dva kandidáty na premiéra

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš vyloučil vytvoření vlády se stranami v nynějším kabinetu včetně Pirátů, kteří jej loni opustili. ANO má podle něj stále dva kandidáty na premiéra - jeho a exministra průmyslu a dopravy Karla Havlíčka. Pokud by hnutí sestavilo vládu s podporou některého subjektu, měl by podle něj hlavní šance na obsazení postu premiéra on.

