Babiš zkritizoval Fialu a řekl, že rok 2025 bude zlomový. ‚Volby rozhodnou o budoucnosti,‘ dodal

„Stačí se podívat na účty a složenky a porovnat si, kolik jsme platili za nájmy, potraviny, léky, dopravu, energie v roce 2021 a kolik platíme nyní. Vinou naprosté nekompetence vládní koalice zdražilo o třetinu úplně všechno,“ řekl Babiš.

Fiala v novoročním videu naopak označil za zdroj inflace právě neschopnost expremiéra. „Inflací, kterou vláda způsobila, okradla ty, kteří se chovali zodpovědně a šetřili si na horší časy,“ podotkl Babiš.

Šéf hnutí ANO kritizoval Fialův kabinet za to, že zemi zadlužil víc než 3,5 předchozích vlád, ale také za to, že se podle něj „vykašlala“ na občany ve chvíli, kdy jim bylo nejhůř. Kritizoval zvýšení daní, navýšení věku odchodu do důchodu či návrhy na zvýšení televizního a rozhlasového poplatku či platů vrcholných politiků.

Pro současný kabinet podle Babiše čeští občané nikdy nebyli prioritou a nikdy nebudou. „Máme zkušenosti, byli jsme ve vládách, máme odborníky a víme, jak zodpovědně a efektivně řídit zemi s ohledem na skutečné potřeby našich občanů,“ podotkl.

„Nepřinášíme prázdné sliby o německých platech. Slibujeme jen to, co dokážeme splnit,“ dodal v narážce na listopadové Fialovo vyjádření, že pokud jeho vláda bude po volbách pokračovat další čtyři roky, budou v Česku výdělky jako v Německu.

Cílem ANO je podle Babiše nastartovat ekonomiku, „zatočit“ s drahotou, zlepšit život občanů. Chce také vytvořit předvídatelné prostředí, kde se podnikatelé a firmy nebudou bát investovat. „Podpoříme lidi, kteří chtějí tvořit a budovat, ať už jde o tradiční průmysl nebo všechny sektory naší ekonomiky. Ale i nové sektory, jako kryptoměny nebo start-upy, budou naší prioritou,“ poznamenal.

Rok restartu?

ANO, které bylo ve vládě do roku 2021, chce podle Babiše vyhrát sněmovní volby a sestavit příští kabinet. „Věřím, že rok 2025 bude rokem restartu, naděje a prvním krokem k tomu, aby zase bylo líp,“ dodal expremiér.

Novoroční video vydal také předseda dříve koaličních, dnes opozičních Pirátů Zdeněk Hřib. Také on zdůraznil důležitost sněmovních voleb. „Budeme vybírat, jestli bude Česko dál přešlapovat na místě, naše ekonomika bude stagnovat, naši zemi budou dál porcovat hoši v zákulisí a zařadíme technologickou zpátečku, anebo to změníme, protože můžeme,“ podotkl.

Za důležité považuje vyřešit dostupnost bydlení, nízké mzdy či podle něj selhávající školství. „Jsme jediná strana bez korupce. Účast ve vládě nám ukázala, že musíme být důraznější a hlasitěji bojovat za vaše zájmy,“ uvedl Hřib. Piráti loni opustili pětikoalici po odvolání vicepremiéra Ivana Bartoše, které premiér Fiala zdůvodnil nezvládnutou digitalizací stavebního řízení.