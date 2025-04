‚Účelem fondu byla ochrana zájmů Andreje Babiše.‘ Padl druhý rozsudek, podle nějž byl šéf ANO ve střetu

Na dotaci ve výši 75 milionů z veřejných zdrojů neměl podnik Vodňanská drůbež z koncernu Agrofert nárok. Rozhodl tak v březnu pražský městský soud ve sporu, který drůbežárna vedla s ministerstvem zemědělství. Soudce v rozsudku ale především konstatoval, že šéf hnutí ANO a aspirant na nového premiéra Andrej Babiš v době svého vládního angažmá porušoval zákon o střetu zájmů. Jde v pořadí o druhý pravomocný rozsudek, který Babišův střet potvrzuje. Původní zpráva Praha 5:00 26. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Soud shledal, že i po dobu existence svěřenských fondů byl Andrej Babiš ve vztahu ke společnosti Agrofert ‚ovládající osobou‘ ve smyslu § 4c zákona o střetu zájmů, ve znění účinném do 31. 12. 2023,“ stojí v úplném závěru rozsudku Městského soudu v Praze z 20. března, který má iROZHLAS.cz k dispozici.

7:19 Babiš měl coby veřejný funkcionář vliv na Agrofert, píše se v prvním rozsudku. Soud potvrdil jeho střet Číst článek

Zjednodušeně: Soudce Jaromír Klepš tak potvrdil závěry evropského auditu ke střetu zájmů, který v Česku proběhl už před zhruba šesti lety. Tedy že Babiš v době svého vládního angažmá byl ve střetu zájmů.

V rozsudku mimo jiné napsal, že Andreje Babiše „nikdo nenutil“ vložit Agrofert do svěřenských fondů a že měl i jiné možnosti, jak zákonu o střetu zájmů vyhovět. „Také jej mohl prodat jiné osobě, s níž nebyl nijak spojen, a pokud to nebylo reálně možné pro nedostatek času, stále mu zůstala možnost neucházet se o dotace, na které se zákaz střetu zájmů vztahuje, ať už po omezenou dobu do prodeje svého majetku, nebo natrvalo,“ uvedl.

Vedení Agrofertu probíhající spory nekomentuje a aktuální rozsudek není výjimkou. „Stále jsme přesvědčeni, že jsme postupovali v souladu se zákonem a dotačními pravidly,“ uvedl k tomu pouze jeho mluvčí Pavel Heřmanský.

Opatrné bylo ve svém hodnocení také ministerstvo zemědělství, které ve sporu uspělo. „Rozsudek je svým obsahem nepochybně důležitý. Nelze však opomenout, že jde o první z řady obdobných sporů proti našemu úřadu, ve kterých Městský soud v Praze bude ještě rozhodovat, a jiné senáty mohou případně mít odlišný právní názor,“ řekl k tomu mluvčí resortu Vojtěch Bílý.

Druhý rozsudek

Závěry zmíněné unijní prověrky nebyly právně závazné. A především čelní představitelé hnutí ANO, kteří byli tehdy ve vládě, volali po pravomocném českém či evropském rozsudku.

§ 4C ZÁKONA O STŘETU ZÁJMŮ Je zakázáno poskytnout dotaci podle právního předpisu upravujícího rozpočtová pravidla nebo investiční pobídku podle právního předpisu upravujícího investiční pobídky obchodní společnosti, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

„Stojí proti sobě dva právní názory, mezi kterými by měl rozhodnout jedině nezávislý soud,“ řekla v roce 2021 například tehdejší ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO).

Teď jsou ale tedy k dispozici dokonce dvě nezávislá rozhodnutí. Jeden rozsudek přišel už na podzim loňského roku a server iROZHLAS.cz o něm informoval jako první. Tehdy jiný senát stejného soudu – Městského soudu v Praze – potvrdil porušení § 4b zákona o střetu zájmů, který se týká zadávání veřejných zakázek.

„A. B. (byl) veřejným funkcionářem a vykonával vliv na právnickou osobu, která vlastnila dodavatele, prostřednictvím svěřenského fondu,“ napsal tehdy do rozsudku soudce Marek Bedřich.

V tomto sporu šlo o veřejnou zakázku na traktor, který zemědělské škole v Moravskoslezském kraji dodala jedna z dceřinek Agrofertu. Ministerstvo pro místní rozvoj se na začátku roku 2023 pod vedením tehdejšího pirátského ministra Ivana Bartoše rozhodlo vymáhat dotaci právě kvůli porušení zákona o střetu zájmů zpět. Kraj následně úřad neúspěšně zažaloval. Více si můžete přečíst ZDE.

Oba spory se přesunuly před Nejvyšší správní soud v Brně, jak vedení Moravskoslezského kraje, tak dceřinka Agrofertu Vodňanská drůbež podaly kasační stížnosti.

Nové řešení střetu

V závěru loňského roku Andrej Babiš informoval o tom, že rozpouští svěřenský fond, do kterého v roce 2017 většinu svého miliardového byznysu zaparkoval. Po více než sedmi letech se tak opět stal přímým vlastníkem akcií holdingu Agrofert.

Konec svěřenského fondu? ‚Rozsudek ke střetu zájmů je průlom, není možné ho bagatelizovat,‘ říká Mejzlík Číst článek

Babiš tehdy uvedl, že to dělá „na základě doporučení správců fondů“ a že mu nic nebrání v tom, aby akcie svých firem opět držel nepřímo, jelikož to není v rozporu s funkcí poslance. Tím je ale už poslední tři roky.

Rozhodnutí zveřejnil poté, co iROZHLAS.cz upozornil na první pravomocný rozsudek potvrzující jeho střetu a také to, že forma svěřenských formu není vhodným způsobem, jak dostát zákonu o střetu zájmů

Agrofert ale takovou interpretaci tehdy odmítl. „Nevím o rozsudku, z něhož by vyplývalo, že, jak píšete, ‚není forma svěřenských fondů zcela vhodná a nesplňuje podmínky dané zákonem‘,“ uvedl v prosinci mluvčí koncernu Pavel Heřmanský na dotaz redakce.

A i aktuální dotaz nechal bez konkrétní odpovědi: „Váš dotaz týkající se svěřenských fondů nám nepřísluší komentovat, to je výhradně na rozhodnutí akcionáře.“ Sám Babiš ale na dotazy zaslané prostřednictvím sms zprávy nereagoval.

„Rozhodl jsem se toho využít a uspořádat si věci do budoucna s ohledem na svou rodinu, kdyby se mi třeba mělo něco stát,“ zdůvodnil loni dále své rozhodnutí rozpustit fond Babiš s tím, že se do vedení nevrací a nebude ani v žádné manažerské funkci.

Vyřešit otázku svého majetku ale bude muset, a to s ohledem na blížící se podzimní volby do Poslanecké sněmovny, ve kterých podle průzkumů prozatím aspiruje na vítěze. Pokud by Babiš byl opět součástí vlády, nebo ji dokonce vedl, Agrofert by buď nesměl nepřímo ovládat, nebo by se nemohl ucházet o veřejné zakázky a dotace.

Jak by mohl šéf hnutí ANO otázku střetu vyřešit po volbách podle expertů, si můžete přečíst ZDE. Mezi možné scénáře se řadí například prodej Agrofertu. „Další varianta je přestat ho ovládat, což nebude jednoduché doložit, a přidává se teď ještě jedna varianta, a to, že nebude chtít být ve vládní exekutivě,“ vyjmenoval například proděkan pro rozvoj Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze Ladislav Mejzlík.