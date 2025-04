OVĚŘOVNA: Členky Femenu protestovaly v Paříži proti autoritářství, e-mail je označil za hajlující Ukrajinky

„Už se projevují. Tyhle nacistky by potřebovaly sprchu.“ Cestou e-mailu i sociálních sítí se šíří video účastnic pařížského protestu z počátku března, kdy je doprovodný komentář označoval za „hajlující Ukrajinky“ vzhlížející k banderovcům. O vyjádření nacistického smýšlení však nešlo, šlo o protest francouzských aktivistek z hnutí Femen proti stupňujícím se autoritářským tendencím některých světových lídrů, jak vysvětluje další díl Ověřovny. Ověřovna! Paříž 5:00 27. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Protest organizace Femen je v dezinformačních zprávách nesprávně rámovaný jako „předvoj banderovců“, proti kterému se prý v budoucnu budeme muset umět bránit | Zdroj: Koláž iROZHLAS, Organizace Femen

Přibližně čtyřicítka protestujících žen se zastaví uprostřed jedné z pařížských ulic v centru města. Nemají zakrytou horní část těla, namísto toho si hrudník pomalovaly americkými, ruskými i unijními vlajkami doplněnými svastikou, symbolem nacismu. Na zádech mají nápis Femen, většina z nich má na hlavě nasazenou vojenskou lodičku a vlasy mají svázané do drdolu.

Do davu vyvolávají hesla začínající nacistickým pozdravem „Heil“ následovaná jmény několika světových politiků, od šéfa Kremlu Vladimira Putina přes amerického prezidenta Donalda Trumpa, maďarského premiéra Viktora Orbána či italskou předsedkyni vlády Giorgiu Meloniovou. Výběr pak zakončuje třeba i americký podnikatel a podporovatel současného vedení Bílého domu, miliardář Elon Musk.

Rozesílaný řetězový e-mail s videem z protestu či jeden z účtů na sociální síti Facebook ženy označily za hajlující Ukrajinky „provokující kozami“ a varovaly před jejich údajnými spolubojovníky, připravenými k možnému budoucímu útoku. „Zaděláváme si na veliký problém. Až skončí speciální vojenská operace, budeme se umět bránit banderovcům? Nechci domyslet,“ píše autor zprávy.

Jenže žádné „hajlující Ukrajinky“ Paříží nedefilovaly. Jak píšou i různá francouzská média, jednalo se o protest aktivistek z francouzské odnože původně ukrajinského hnutí Femen s cílem naopak upozornit na čím dál tím zintenzivňující se autoritářské tendence světových lídrů a vzestup vlivu krajně pravicových stran.

‚Epidemie fašismu‘

Během protestu ženy skutečně opakovaně předvedly tradiční nacistický pozdrav společně se jmény vybraných politických představitelů, s hajlujícími Ukrajinkami však neměly nic společného.

Je sice samozřejmě možné, že mezi demonstrujícími ženy původem z napadené země nechyběly, i podle zřetelně nezaměnitelného přízvuku při provolávání jmen politiků je však patrné, že protest vedly francouzské feministky, aktivistky z hnutí Femen.

Co do podoby se jednalo o jeho poměrně tradiční protest této organizace, známý právě často velmi provokativní formou, kdy jsou aktivistky do pasu nahé. „Kontroverze je samozřejmě veliká a bude taková i nadále, neboť charakter příslušných akcí je o tom nějakou tu kontroverzi vyvolat,“ nastiňuje pro iROZHLAS.cz bezpečnostní analytik Roman Máca.

Pokud jde o cíl autora zavádějící zprávy, jde podle experta o opakovanou interpretaci dezinformátorů, že „je-li něco ukrajinského, okamžitě se tomu dá nálepka nacistů či banderovců“.

„Je zcela jedno, o co jde. Jedná-li se o nějakou skupinu spojenou s Ukrajinou, vždy naskočí příslušná propagandistická linka s tím, že jsou to nacisté, banderovci a tak dále. Je to tím, že pro řadu lidí jde o takové věčné téma,“ doplňuje Máca.

Samo hnutí Femen k protestu z 8. března, konaného na Mezinárodní den žen, uvádí, že ženy „vytvořily prapor ztělesňující fašistickou hrozbu, jež se šíří světem“. Mocnosti jako Spojené státy a Rusko podle něj prosazují svou nadřazenost a zamořují světovou geopolitiku násilnými a diskriminačními metodami.

„Masakr na Ukrajině na straně jedné a nařízení omezující svobodu na té druhé. Planetu ovládají dva manipulativní šílenci toužící po moci a penězích,“ píše dále hnutí a protest shrnuje označením „epidemie fašismu, odpověď feminismu“. Heslo o fašistické epidemii měly protestující na těle rovněž zdůrazněné.

Organizace Femen uspořádala na Mezinárodní den žen v Paříži protest mimo jiné proti čím dál větším autoritářským tendencím některých světových vůdců, například Donalda Trumpa, potažmo jeho poradce Elona Muska | Zdroj: Koláž iROZHLAS, Organizace Femen

Cíle proruské scény

Podle Mácy je běžné, že aktivity Femenu určitou kontroverzní reakci vyvolávají. „To, že se někdo takto obnažuje a přidává k tomu určitou performanci či happening, samozřejmě kontroverzi přináší. Dostává se to pak do médií, padá na ,úrodnou půdu’ a určitým způsobem se využívá právě k propagandě,“ uvažuje analytik.

Hnutí Femen sice vzniklo v roce 2008 na Ukrajině, postupně se ale rozšířilo po celém světě a jeho součástí tak již nejsou výhradně ukrajinské ženy. Ve Francii je při protestech mimo jiné za práva žen poměrně nezřídka vidět, často se zde vymezuje proti krajně pravicovému Národnímu sdružení v čele s Marine Le Penovou. Ani ona nechyběla ve výčtu jmen politiků a političek, na něž aktivistky během protestu odkazovaly.

A jak nastiňuje Roman Máca, fakt, že podobné protesty bývají častým cílem proruské dezinformační scény, není nic neobvyklého.

„Protestují proti něčemu, co je v ruském zájmu. Tudíž je potřeba to nějakým způsobem zdiskreditovat, poškodit. Je to opravdu vděčné téma, neboť spoustu lidí jednoduše pobouří, říkají si, jaký tady někdo dělá nepořádek, že je to pohoršující, uvidí to jejich děti a tak podobně. V podstatě jde tedy o takovou nahrávku na smeč,“ doplňuje bezpečnostní analytik.