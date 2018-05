Státní zástupce rozhodl o stížnostech v kauze Čapí hnízdo. Babiš výsledek ještě nezná

Státní zástupce Jaroslav Šaroch z pražského městského státního zastupitelství rozhodl o stížnostech všech 11 obviněných proti trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo. Výsledek ale mluvčí zastupitelství Štěpánka Zenklová nesdělila. Premiér v demisi a šéf ANO Andrej Babiš výsledek ještě nezná. Praha 16:17 3. 5. 2018 (Aktualizováno: 16:43 3. 5. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Farma Čapí hnízdo | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„Státní zástupce rozhodl o stížnostech proti usnesení o zahájení trestního stíhání," řekla bez dalších podrobností Zenklová. Státní zastupitelství se k němu podle Zenklové vyjádří zřejmě v pátek.

Babiš zatím neví, jak státní zástupce o jeho stížnosti rozhodl. Na dotaz, zda má rozhodnutí k dispozici, odpověděl, že ho zatím nedostal.

Jedna stížnost střídala další

Většina obviněných podala v kauze Čapí hnízdo před několika měsíci stížnosti proti usnesení o zahájení trestního stíhání. Státní zástupce Jaroslav Šaroch o nich ale nemohl kvůli námitkám ohledně jeho údajné podjatosti rozhodnout.

Námitky podjatosti sice zamítl, proti tomuto rozhodnutí, ale část obviněných podala další stížnost. Nakonec ji ale všichni postupně stáhli a Šaroch tak mohl o stížnostech v kauze Čapí hnízdo rozhodnout.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu.

V prosinci 2007 se přeměnila na stejnojmennou akciovou společnost s akciemi na majitele. Jediným akcionářem byla akciová společnost ZZN Pelhřimov. Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod.

Kvůli změně nebylo možné dohledat majitele firmy, která tak získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.

Kauza Čapí hnízdo

Česká policie kvůli dotaci obvinila 11 lidí. Premiér v demisi Babiš podle kriminalistů skupinu páchající údajný podvod řídil, měl tak spáchat dotační podvod a poškodit finanční zájmy Evropské unie.

Nejen Čapí hnízdo. Projděte si seznam 44 podezřelých projektů, které chce Brusel vyjmout z dotací Číst článek

Druhého muže hnutí Jaroslava Faltýnka policie vnímá jako pomocníka, měl se dopustit dotačního podvodu ve formě účastenství. Oba politici jakákoli obvinění odmítají a označují je za politicky vykonstruovaná. V případě prokázání viny jim hrozí pět až deset let za mřížemi.

Deník Právo dříve uvedl, že obviněni budou všichni, které policie zmínila v žádosti o Babišovo a Faltýnkovo vydání. V dokumentech figuruje také Babišova nynější manželka Monika Babišová, Babišovy děti Adriana Bobeková a Andrej Babiš a exministrův švagr Martin Herodes.

Policie zmiňuje i členy představenstva společnosti ZZN Pelhřimov, která dříve Čapí hnízdo vlastnila, Zdeňka Kubisku a Jana Platila, a tehdejší představenstvo společnosti Farma Čapí hnízdo Janu Mayerovou, Josefa Nenadála a Luďka Kalivodu.