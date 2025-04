Česká iniciativa dodala do konce dubna Ukrajině 400 tisíc kusů munice, uvedla ministryně Černochová

Česká muniční iniciativa dodala do konce letošního dubna na Ukrajinu dalších 400 tisíc kusů velkorážové munice. V diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce to řekla ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Připomněla, že za loňský rok ČR pro Ukrajinu zprostředkovala dodávky přibližně 1,5 milionu kusů dělostřelecké munice různých ráží. Letos jsou podle ní peníze zajištěné zhruba do podzimu. Praha 13:10 27. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.) na začátku dubna uvedl, že se pro iniciativu podařilo získat další finanční zdroje od Kanady, Norska, Dánska a Nizozemska. Černochová dnes řekla, že se připojují další země, zmínila bilaterální jednání s Belgií, která podle ní také přislíbila participaci na iniciativě.

Do české muniční iniciativy se zapojila řada spojeneckých zemí. Lipavský dříve uvedl, že se díky iniciativě snížila dělostřelecká převaha Ruska na bojišti o 500 procent. „Bylo to 1:10 a dneska je to 1:2,“ řekl. Cílem České republiky je podle něj v letošním roce dodávat na Ukrajinu 125 tisíc kusů munice měsíčně.

„Já se nechci svazovat žádnými čísly,“ odpověděla v neděli Černochová na dotaz moderátora, zda letos bude počet kusů dodané munice vyšší než loni. „Budeme dodávat tolik munice, kolik jsme schopni sehnat po světě. A pořád máme dostatek zdrojů, ty zdroje v tuto chvíli jsou něco kolem dalšího milionu a půl,“ dodala.

Bude podle ní záležet na dárcích, zda se podaří sehnat dostatek finančních prostředků, aby se mohla iniciativa zaplatit a munice byla na Ukrajinu dodána v co možná nejkratším čase.