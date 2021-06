Změna k nepoznání. Varianta delta je 2,5krát nakažlivější, ztrátu čichu střídá rýma

Británie se potýká s novou vlnou případů nemoci covid-19. Počet nakažených tam za poslední čtyři týdny vzrostl pětkrát, ačkoliv země patří k nejproočkovanějším. Příčinou je varianta B.1.617.2, označovaná nově jako delta a původně jako indická.

„Začal závod mezi vakcinací, hlavně doočkováváním druhé dávky u starších lidí, a variantou delta, která spouští třetí vlnu,“ upozornil v polovině června britský pediatr a expert na vakcíny Adam Finn. Premiér Boris Johnson odsunul „den svobody“, kdy měla skončit všechna covidová opatření, z 21. června na 19. července.

Británie není jediná země, která se s variantou delta potýká. Dominuje už také v řadě asijských států nebo Rusku. Stejný trend je se zpožděním několika týdnů vidět i ve Spojených státech. Ve většině evropských zemí je nová varianta na vzestupu, ale dosud není dominantní.

Delta se na jaře nad ostatními variantami prosadila stejným způsobem jako v zimě alfa, tehdy označovaná podle místa objevení jako britská – přírodní výběr upřednostnil ty mutace, které vedly k vyšší nakažlivosti viru. Tentokrát je rozdíl podstatný: podle článku The Economist vycházejícího z britských dat je delta 2,5× nakažlivější než původní varianta, která se na začátku pandemie rozšířila v Číně. Britská varianta alfa byla 1,5× nakažlivější. U nové varianty navíc panuje nejistota, zda není číslo ještě výrazně vyšší.

Ukončené očkování nicméně poskytuje velmi dobrou ochranu i před deltou. Podle britských zdravotníků se sice oproti alfě snižuje účinnost první dávky z 49 na 31 procent, ale po druhé dávce jen z 88 na 80 procent.

Uvedená čísla jsou průměrem účinností vakcín Pfizer-BioNTech a AstraZeneca. Jak na Twitteru už na konci května upozornil americký epidemiolog Eric Feigl-Ding, účinnost obou vakcín se přitom značně liší: u Pfizeru je účinnost proti deltě po naočkování obou dávek téměř 90 procent, u AstraZenecy je to pouze 60 procent. Ve vláknu tweetů přidává řadu nových dat.

45% of all #DeltaVariant deaths in England in the past 1 week (June 8-14th) where among those fully vaccinated with 2 doses & post +14 days. Total Delta #COVID19 deaths up +31 in one week—of 31, 14 deaths in fully vaxxed. #Delta breakthrough concerninghttps://t.co/u7AqK0dOZN pic.twitter.com/rzIoiymJJ0