Dětem začaly podzimní prázdniny. Některé školy prodlouží volno až do pátku

Žákům základních a středních škol v úterý začínají dvoudenní podzimní prázdniny. O den jim je prodloužil státní svátek 28. října, kdy se připomíná vznik samostatného Československa, který letos připadl na pondělí. Žáci se do lavic vrátí ve čtvrtek 31. října. Některé školy však vyhlásily na čtvrtek a pátek ředitelské volno, jejich žáci tak budou mít volno celý týden. Praha 7:33 29. října 2024 Žáci se do lavic vrátí ve čtvrtek 31. října (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na mnoha místech se o podzimních prázdninách konají akce pro rodiny s dětmi, speciální programy chystají například zoologické zahrady. Například v Safari Parku Dvůr Králové je na programu Týden duchů. Pražská zoologická zahrada pořádá tento týden tradiční dýňové hody u vybraných zvířat.

Lidé mohou zavítat i na hrady, zámky, kláštery a další památky, hlavní návštěvnická sezona na těch ve správě Národního památkového ústavu potrvá až do 3. listopadu. Mnoho Čechů vyráží o podzimních prázdninách do přírody nebo do zahraničí. Poptávka po zahraničních pobytech je podle Asociace českých cestovních kanceláří a agentur v prázdninovém týdnu meziročně vyšší o desítky procent. Důvodem je prodloužené volno díky státnímu svátku a na některých školách i ředitelskému volnu.

S poměrně vysokou obsazeností počítají podle Asociace hotelů a restaurací ČR i hotely v Česku. Poptávka stoupla především do Krkonoš a na Vysočinu. Naopak malý zájem je o západočeské lázně, za wellness lidé raději pojedou do Maďarska, uvedl marketingový ředitel cestovatelského portálu Travelking Štěpán Pospíšilík.

Státní svátek 17. listopadu letos připadá na neděli, další volno tedy budou mít žáci až o vánočních prázdninách. Ty potrvají od pondělí 23. prosince do pátku 3. ledna, žáci se do lavic vrátí v pondělí 6. ledna.