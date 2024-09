Fiala odvolání Bartoše komunikačně příliš nezvládl. Z vládní krize těží opozice, míní expertka na PR Hejlová

Premiér Petr Fiala z ODS odvolání ministra pro místní rozvoj a šéfa Pirátů Ivana Bartoše z vlády komunikačně příliš nezvládl. Tak hodnotí roztržku posledního týdne Denisa Hejlová, vedoucí katedry marketingové komunikace a public relations na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. „Zatím, pokud se podíváme na volební výsledky, tak vidíme, že z toho těží opozice,“ podotýká v rozhovoru pro Český rozhlas Plus. Praha 11:18 30. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Fiala na tiskové konferenci vlády | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Mají představitelé koaličních stran představu, co udělat, aby si rok před sněmovními volbami vylepšili reputaci u veřejnosti?

Jak jste řekl, představu mají. Otázka je, jestli je to i plán a nakolik je realistický. Domnívám se, že v této situaci všichni vidí, že vládní krizi si opravdu způsobili sami a že do ní šli nepřipraveni.

Sami, tím myslíte konkrétně koho?

Myslím tím konkrétně premiéra Fialu, který to svoje odvolání ministra Bartoše komunikačně příliš nezvládl.

Na druhé straně on říká, že nemohl postupovat jinak.

Je možné, že si to myslí. Ale v komunikaci máte vždycky dvě strany. Jednu stranu, která něco říká, a druhou stranu, která to poslouchá. Nemůžete vždycky operovat jenom s tím, jak vy to myslíte. Musíte počítat i s tím, jak to ti druzí budou vnímat, jak se u toho budou cítit a jaké důsledky z toho vyvodí pro své další jednání.

Co tedy udělá s důvěryhodností koalice současná vládní krize?

Důvěra v současnou vládní koalici už předtím byla rekordně nízká. Výzkumy se v tomto ohledu liší, ale důvěra ve vládu v posledních dvou letech kolísala mezi nějakými 16 až 25 procentními body, takže důvěra v současnou vládní koalici je skutečně jedna z nejnižších vůbec, jakou jsme v historii měli.

Proto se domnívám, že už nemůže moc klesat, protože vždycky tady budou lidé, kteří budou vládní koalici věřit. V podstatě když se na to podíváte, tak žádné zásadní drama se úplně neděje, ale přece jenom ten pocit z toho, že vláda nezvládá doručovat výsledky, je u většiny veřejnosti velmi silný.

Může z vládní krize v očích veřejnosti některá strana nebo některý politik vyjít jako jednoznačný vítěz?

Zatím, pokud se podíváme na volební výsledky, tak vidíme, že z toho těží opozice. Asi to není úplně ještě jednoznačné vítězství. To uvidíme až u velkých voleb, které nás čekají příští rok.

Když se podíváme na to, kolik lidí se účastnilo voleb, tak účast byla poměrně nízká. U krajských voleb to bylo myslím kolem 30 procent, u senátních ještě méně, pod 20 procent. Znamená to, že 70 nebo 80 procent voličů k volbám vůbec nepřišlo.

A to je velmi důležité. Nevíme, co si tito lidé myslí, ale musíme počítat s tím, že i toto může být signál vládě, že jejich voliči se prostě ani neobtěžovali přijít, protože jsou znechuceni politikou.